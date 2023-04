Jedete li ga često ili samo povremeno? Evo što se događa vašem tijelu ako svaki dan jedete sir!

Sir je popularna namirnica na bazi mlijeka u kojoj se može uživati ​​samostalno ili ga se može koristiti kao ukusan sastojak jela i međuobroka, od cheddara u jutarnjim omletima do Provolonea na sendviču za ručak, cherry rajčica s kuglicama mozzarelle kao međuobroka inspiriranog Mediteranom, i parmezan s farfalle tjesteninom za večeru. Ljubitelji sira mogli bi se često naći privučeni ovom ukusnom mliječnom hranom, što bi nekoga moglo navesti da se zapita o mogućim učincima svakodnevnog jedenja sira.

Osim što poboljšava okus i teksturu vaše omiljene hrane, sir je također bogat hranjivim tvarima. Dobar je izvor visokokvalitetnih proteina i kalcija, osim što osigurava mnoge druge hranjive tvari i bioaktivne spojeve, poput magnezija i vitamina B12. S druge strane, sir također dodaje značajnu količinu natrija, zasićenih masti i kalorija vašoj dnevnoj prehrani. Na internetu postoji i mnogo dezinformacija o siru, zbog čega biste mogli biti oprezni s njegovom konzumacijom. Često ga se naziva glavnim izvorom zasićenih masnoća, teško probavljivim i okrivljuje se za sve, od izbijanja kože do dijabetesa. Evo što se događa vašem tijelu ako jedete sir svakodnevno, piše Eat This, Not That.

Povećat ćete kalcij u svojoj prehrani: Prema Dijetalnim smjernicama za Amerikance, 30% muškaraca i 60% žena ne unosi dovoljno kalcija u svojoj prehrani, a 75% ih ne ispunjava dnevne preporuke o mliječnim proizvodima od tri obroka dnevno ili 1000 mg kalcija po dan. Kalcij pomaže u održavanju zdravih kostiju, ali istraživanje također pokazuje da može pomoći u prevenciji vrsta raka, može sniziti krvni tlak, spriječiti preeklampsiju i pomoći vam u održavanju zdrave tjelesne težine, prema pregledu koji je proveo Nacionalni institut za zdravlje. Porcija sira od oko 42 grama sadrži od 115 do 350 miligrama kalcija, ovisno o sorti, prema smjernicama o prehrani. U Sjedinjenim Državama otprilike 72% unosa kalcija dolazi iz mliječnih proizvoda i hrane s dodanim mliječnim sastojcima, kaže NIH. Tvrdi sirevi imaju najviše kalcija zbog manjeg udjela vode, što ih čini hranjivijima. Također, porcija cheddara od oko 42 grama sadrži 305 miligrama kalcija, ili jednu trećinu onoga što prosječna odrasla osoba treba dnevno.

Može vam teško sjesti na želudac: Prema NIH-u, oko 68% svjetske populacije pati od neke vrste malapsorpcije laktoze, koja se javlja kada tijelo ne može u potpunosti probaviti laktozu, glavni ugljikohidrat prisutan u mlijeku i mliječnim proizvodima. Ako ne podnosite laktozu, sir može izazvati želučane tegobe nakon što ga pojedete i dovesti do nadutosti, plinova i proljeva. Dobra vijest je da sir ima znatno manje laktoze nego mlijeko i jogurt. Tvrdi, stari sirevi imaju najniži sadržaj laktoze i općenito se dobro podnose u malim količinama. Sirevi koji imaju najmanje laktoze i općenito se dobro podnose uključuju parmezan, švicarski, plavi sir, gaudu, cheddar, brie, camembert i Edam. Sirevi s najvećim udjelom laktoze uključuju ricottu i krem ​​sir.

Vjerojatno ćete poboljšati mikrobiom crijeva: Vjerojatno znate da je jogurt sa živim, aktivnim kulturama jedan od najboljih načina da se opskrbite korisnim bakterijama koje pomažu poboljšati vaš mikrobiom i zdravlje gastrointestinalnog trakta i imunološkog sustava, ali mnoge vrste mekih i tvrdih sireva, uključujući cheddar, edamer, feta, parmezan, švicarski, Provolone, gauda i Gruyère daju probiotike. Probiotici se prvenstveno nalaze u odležanim sirevima koji nisu pasterizirani. Neki proizvođači sira čak dodaju probiotike u svoj sir. Istraživanja su još u tijeku kako bi se bolje razumjela količina i sposobnost preživljavanja bakterija tijekom proizvodnje sira, ali do danas, jedna studija objavljena u Journal of Functional Foods objašnjava kako sir može preživjeti probavu i kolonizirati se u gastrointestinalnom traktu da bi prenio zdravstvene prednosti.

Može smanjiti rizik od bolesti srca: Iako je punomasni sir značajan izvor zasićenih masnoća, pomislili biste da može povećati rizik od bolesti koronarnih arterija, ali istraživanje pokazuje suprotno. Jedna studija objavljena u Lancetu, koja je uključivala 135.000 sudionika u 21 zemlji, nije pronašla nikakvu korelaciju između unosa mliječnih proizvoda, uključujući sir, i rizika od bolesti srca ili velikih koronarnih događaja. Zapravo, studija je objavila da su oni koji su izjavili da jedu više od jedne porcije punomasne ili nemasne mliječne hrane dnevno, imali smanjen rizik od srčanih bolesti, srčanog udara ili smrti od srčanih bolesti. Druga studija objavljena u European Journal of Nutrition sakupila je podatke iz 15 velikih populacijskih studija s ukupno više od 200.000 ispitanika. Njihovi su rezultati također izvijestili o obrnutom odnosu između konzumacije sira i kardiovaskularnih bolesti. Oni koji su često jeli sir imali su do 18% manju vjerojatnost da će razviti kardiovaskularne bolesti, do 14% manju vjerojatnost da će razviti koronarnu bolest srca i do 10% manju vjerojatnost da će doživjeti moždani udar u usporedbi s onima koji nisu konzumirali sir ili su jeli malo sira. . Autori sugeriraju da bi oko 40 grama sira dnevno moglo biti optimalno za zdravlje srca.

Može pomoći vašim mišićima da se oporave nakon vježbanja: Sportaši koji se izvode vježbe izdržljivosti i snage često se oslanjaju na proteinske dodatke za poticanje oporavka mišića i povećanje snage i izdržljivosti. Mlijeko je visokokvalitetni protein sa svih devet esencijalnih aminokiselina. Istraživanja potvrđuju da proteini sirutke i kazeina u mlijeku mogu poboljšati oporavak nakon vježbanja i pomoći u stimulaciji sinteze mišićnih proteina. Sir se prvenstveno sastoji od kazeina, sporo probavljivog proteina koji također potiče sintezu proteina nakon vježbanja. Whey je brzodjelujući protein koji se obično uzima odmah nakon iscrpljujućeg vježbanja, dok se kazein obično preporučuje prije spavanja. Nedavna studija objavljena u Journal of Nutrition otkrila je da je 20 zdravih muških sportaša izjavilo da 30 grama proteina iz sira poboljšava sintezu mišićnih proteina, isto kao i uzimanje 30 grama proteina iz mlijeka. Ako ste aktivni i želite pomoći svojim mišićima da se oporave nakon napornog vježbanja, uživajte u dvije unce sira ili pola šalice svježeg sira kao dijelu međuobroka prije spavanja. Sir može biti zdrav dodatak uravnoteženom načinu prehrane, ali važno je imati na umu veličinu porcije jer sir sadrži mnogo kalorija, natrija i zasićenih masti. Obavezno kombinirajte sir s drugom zdravom hranom i sastojcima poput cjelovitih žitarica, suhog voća, povrća i zelene salate.

To bi moglo uništiti vaš dnevni unos kalorija: Većina ljubitelja sira ima jedan veliki problem s jedenjem sira: jedu ga previše. Sir je hranjiv, ali je i visokokaloričan, što ga čini lakim za prekomjernu konzumaciju. Gram većine tvrdih sireva, poput cheddara, ima oko 100-125 kalorija, ovisno o vrsti. Lako je pojesti 80-100 grama odjednom, bilo kao međuobrok ili kao dio glavnog jela. Uzmite u obzir da većina blokova sira koji se prodaju u supermarketima imaju oko 200 grama, imajte to na umu kako biste lakše držali svoje porcije sira pod kontrolom. Rendanje sira izvrstan je način da poboljšate slast vaših omiljenih jela, omogućujući vam da koristite manje za isti odličan okus. Pokušajte naribati oštri sir, poput Pecorino-Romano ili Parmigiano-Reggiano za aromatiziranje hrane i jela, jer možete koristiti znatno manje u usporedbi s blažom varijantom.

