Je li vaš seksualni život u problemu? Terapeutkinja otkrila osam stvari koje biste trebali promijeniti

Većina ljudi prosuđuje svoj seksualni život prema tome koliko često imaju seks. Ako ga imate redovito sve je u redu, ako ne, onda imate problema. No, istina je da je učestalost samo jedna od stvari koje utječu na to koliko smo zadovoljni svojim seksualnim životom. Postoje i drugi znakovi na koje treba pripaziti, piše Daily Mail.

Seks se čini kao obaveza

Ako se seks pretvorio iz nečega čemu ste se veselili u nešto čega se sada grozite, očito je da nešto nije u redu. No, ne radi se o tome kada vam se povremeno jednostavno ne da, jer je to normalno, riječ je o dugotrajnom gubitku želje za seksom. Stres i nedovoljno sna uobičajeni su uzroci, odnosno previše jednog, a premalo drugog. Rutinski seks je još jedna velika stvar: predvidljivost ubija požudu.

Ne znate što želite

Većina ljudi ima ograničeni repertoar tehnika na koje se oslanjaju tijekom seksa, odnosno stvari za koje misle da rade dobro. Partner očekuje da znate sve što ga uzbuđuje i zadovoljava, pa tako isprobavate sve što ste ikada naučili o njima. Što više znate o tome što vaš partner voli, a što ne voli, što više povratnih informacija dobijete i konkretnih detalja, to će seks biti bolji. No, morate znati što želite da biste to i tražili. Ako ne znate koja tehnika i brzina vam odgovaraju, što vam se najviše sviđa i gdje, šanse za dobar seks su vam iznimno male. Razmislite o tome što vas uzbuđuje, u kojem dijelu seksa najviše uživate te kako najčešće doživljavate orgazme. Kada to sve shvatite, recite svom partneru.

Ne masturbirate

Statistika kaže da, globalno, muškarci masturbiraju 140 puta godišnje ili 2,6 puta tjedno. Žene masturbiraju u prosjeku 53 puta godišnje, što je otprilike jednom tjedno. Puno je razloga zašto biste trebali redovito masturbirati. No, prvo i najvažnije, to je način na koji učimo što nas uzbuđuje i koja tehnika djeluje da postignemo vrhunac. Redoviti orgazmi podsjećaju nas kako je sek dobar, zbog čega ćemo vjerojatnije tražiti seks sa svojim partnerima. Osim toga, orgazmi povećavaju protok krvi, poboljšavaju cirkulaciju i zdravlje srca, smanjuju stres i potiču osjećaj ugode.

Vaš partner vam prepušta sav posao

U teoriji, oba partnera bi se trebala izmjenjivati u pružanju i primanju zadovoljstva, no u stvarnosti, naše seksualne 'osobnosti' predisponiraju nas da preferiramo jedno ili drugo. Ako ste prirodno sramežljivi i posramite se tijekom seksa, malo je vjerojatno da ćete preuzeti inicijativu. No, iako ne postoji prava ravnoteža davanja i uzimanja, svaki je par drugačiji i percepcija je ono što je važno. Ako se osjećate kao da vi obavljate sav posao tijekom seksa, a vaš partner samo leži, javlja se ljutnja. Ako vam partner rijetko uzvraća uslugu zadovoljavanja, a to je nešto što želite da učini, onda mu to i recite.

Jedna osoba uvijek inicira

Jedna nedavna norveška studija pokazala je da muškarci iniciraju seks tri puta češće od žena u dugotrajnijoj vezi. Također je utvrđeno da je seks češći u parovima kada žene naprave prvi korak. No, nisu samo muškarci ti koji se žale, žene također imaju taj problem. Ako do seksa ne dođe osim ako ga vi ne predložite, vaš partner šalje jasnu poruku: ne volim imati seks s tobom i radim to samo da bih ti ugodio. Zbog toga je češće započinjanje seksa jedna od najvažnijih stvari koje možete učiniti kako biste poboljšali svoj seksualni život. Ne samo da će to usrećiti vašeg partnera, već ćete se i vi osjećati seksepilnije i moćnije.

Ne planirate seksualne poslastice

To može biti novo donje rublje, seks igračka ili vikend u hotelu s vođenjem ljubavi na prvom mjestu. Probajte nešto što ste oduvijek željeli, primjerice pogledajte neki film sa scenama seksa ili se okupajte uz čašu šampanjca prije nego što odete u krevet na ležeran seks. Seksualne poslastice su stvari koje radite zajedno kako biste proslavili seks i pretvorili ga u nešto važno. To je način na koji jedno drugome pokazujete da je seks nešto što cijenite i čemu se veselite. Idealno je da planirate seksualnu poslasticu svaki mjesec, no ako vam je to malo teže, onda pokušajte svaka dva mjeseca.

Nikada se ne 'zagrijete'

Umjesto da čekate da vas partner uzbudi kada je seks na dnevnom redu, uzbudite se sami. Sljedeći put kada se spremate seksati masturbirajte ili maštajte o nekom vašem odličnom seksu, ili možda pogledajte neke seks scene: samo se nemojte dovesti do orgazma. Učinite sve što vam odgovara da započnete seks 'toplo', a ne 'hladno' - mnogo je vjerojatnije da ćete uživati u njemu i doživjeti vrhunac ako to učinite.

Ne razgovarate o seksu

Nemoguće je imati sjajan seksualni život bez dobre komunikacije. Biti u mogućnosti otvoreno razgovarati o tome što volite, a što ne volite u krevetu, razgovarati o svim promjenama koje doživljavate i o tome kako se trenutno osjećate u seksu, bez neugodnosti ili straha od osude, od ključne je važnosti. Nikada nije kasno za započeti razgovor o seksu i jednom kad krenete shvatit ćete da je zapravo vrlo lako.

