Je li konzervirana hrana doista zdrava? Evo što kažu stručnjaci

Konzervirana hrana jako je praktična, no koliko je zapravo zdrava i je li je sigurno jesti? Pitanje je to koji si postavljaju mnogi kojima je stalo do zdravlja.

Odgovor pak nije jednostavan jer takva hrana ima svoje prednosti i mane.

– Konzervirane rajčice, grah, buča, tunjevina i losos nevjerojatno su zdravi. Usto su jako praktični jer dugo traju – kaže newyorška nutricionistica Karen Ansel za Women's Health.

Iako se možda čini da konzervirana hrana ima manje hranjivih sastojaka od svježe, proces konzerviranja zapravo ne utječe na udio bjelančevina, ugljikohidrata i masti, kao ni minerala ili vitamina kao što su A, D, E i K. Međutim, zbog visokih temperatura tijekom konzerviranja može doći do oštećenja nekih vitamina koji se otapaju u vodi, poput C i B, kaže Ansel.

Ipak postoje neki rizici kod konzumiranja takve hrane, a glavna briga stručnjaka su same konzerve – mnogi koriste takozvani bisfenol A ili BPA, kemikaliju koja može utjecati na neke hormone te potencijalno povećati krvni pritisak i rizik od raka te dovesti do problema u ponašanju. Ova kemikalija koristi se od šezdesetih za sprečavanje hrđanja metala, a problem je u tome što ulazi u hranu i pića u samoj konzervi. Učinci bisfenola A nisu još potpuno jasni, no mnogi su liječnici zabrinuti da može utjecati na djelovanje estrogena i testosterona te postoje dokazi mogućeg negativnog utjecaja na moždane i hormonalne sustave.

Najveću pak brigu izaziva izloženost tijekom trudnoće.

– Kod ljudi izloženost bisfenolu A u fazi razvoja fetusa može povećati rizik od problema s ponašanjem (poput hiperaktivnosti i agresije), kasnijeg razvoja grudi tijekom puberteta, pretilošću, dijabetesom, srčanim bolestima i promjenama u funkciji jetara – kaže liječnica Maida P. Galvez, koja obiteljima savjetuje da što više kupuju svježu ili zamrznutu hranu umjesto konzervirane.

Karen Ansel zaključuje da ne bi preporučila ishranu koja se sastoji isključivo od konzervirane hrane, ali da ne bi bila zabrinuta zbog konzumiranja jedne konzervirane namirnice na dan ako ljudima to pomaže da jedu više zdrave hrane koju možda inače ne bi jeli.

