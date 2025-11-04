Naši Portali
dirljivo!

Izgubio je psa prije pet godina, a onda je jedna objava na Instagramu promijenila sve

Instagram/screenshot
VL
Autor
Dora Škrlec
04.11.2025.
u 15:30

Edilson je neumorno tražio svog psa i najboljeg prijatelja otkako je pas nestao 2020. godine.

Nema ništa gore od trenutka kada vaš ljubimac nestane. Osjećaj zabrinutosti, tjeskobe i praznine koji nastaje kad voljeno biće iznenada nije tamo gdje bi trebalo biti, jedan je od najtežih koje vlasnik može doživjeti. Svaka minuta čekanja čini se beskonačnom, a želja da ga pronađete cijelim srcem je nevjerojatno snažna. Stres zbog neznanja gdje je nestao vaš voljeni dlakavi prijatelj može dovesti do nesanica i žarkih nada za njegov siguran povratak. Upravo se s takvom situacijom suočio Edilson koji je neumorno tražio svog psa i najboljeg prijatelja Abnera otkako je pas nestao 2020. godine.

"Mjesecima sam ga tražio. Čak sam postavljao plakate i razgovarao sa skloništima. Kako ga nisam mogao pronaći, tako sam odustao od namjere da ikada nabavim drugog psa", podijelio je s lokalnim medijima u Brazilu. Međutim, pet godina kasnije, Instagram je slučajno ponovno spojio vlasnika i izgubljenog ljubimca, prenosi Daily Express. Edilson nije znao da je Abner živio u skloništu nakon što je spašen s ulice.

Zbog problema s pokretljivošću i vidom, stariji pas postao je stalni stanovnik skloništa. Simbolično ga je posvojio projekt "Invisible No More" te je on dobio ulogu njegovog glavnog "ambasadora". Ova inicijativa podiže svijest o mačkama i psima koji se često zanemaruju za posvajanje zbog dobi, invaliditeta ili ozljeda. Onda je Edilson, neočekivano, naišao na fotografije Abnera na Instagramu i odmah prepoznao svog starog prijatelja.

Fotografije su snimljene tijekom grupne šetnje pasa koju je organizirala inicijativa, a koji su proveli volonteri studenti veterinarske medicine. Član projekta objasnio je koliko je dirljiv bio ponovni susret Edilsona i njegovog voljenog psa 27. listopada. "Abner se približio, ponjušio ga, a zatim se 'bacio' u zagrljaj. Bio je to prekrasan trenutak i onaj koji nikada nećemo zaboraviti", ispričao je. 

Drugi volonter je dodao da je njihov cilj oduvijek bio pronaći domove za 'nevidljive' životinje. "Danas smo shvatili da Abner nikada nije bio nevidljiv, već da je samo bio izgubljen. Bili smo most koji je ponovno spojio obitelj", rekao je. U konačnici, ovo bi moglo ponuditi tračak nade vlasnicima kućnih ljubimaca u slučaju da im životinja nestane.

Ključne riječi
susret nestanak pas Instagram

