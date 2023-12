Izbjegavajte ove pogreške: Mogu 'ubiti' vaše božićno drvce!

Većina ljudi želi božićno drvce koje je veliko, raskošno i koje će izdržati cijele blagdane. No, često se dogodi da zimzeleno bilje koje privežemo na krov automobila brzo završi suho, smeđe i gotovo mrtvo nedugo nakon što ga vratimo kući. Srećom, stručnjaci za biljke i uređenje doma kažu da postoje neke jednostavne stvari koje možete izbjeći kako biste dobili božićno drvce iz snova, piše Bestlifeonline.

Ne kupujete svježe posječeno drvce: Apsolutno najbolji način da dobijete božićno drvce je da ga sami posiječete u šumi (ili da vam ga prereže prodavač drvca ako vam pila ne odgovara). Lindsay Pangborn, stručnjakinja za vrtlarstvo za Bloomscape, tvrdi da ovo osigurava da ćete početi s najsvježijim mogućim drvetom. Ako morate potražiti već posječeno drvo, Pangborn preporučuje da pronađete ono koje je posječeno u posljednjih nekoliko dana. Ako vam prodavač u tome ne može pomoći, onda učinite sljedeće.

VEZANI ČLANCI:

"Pokušajte pronaći drvce sa svjetlozelenim iglicama koje su blago ljepljive na dodir. Ako ga možete testirati, lagano protresite drvce i vidite koliko će iglica otpasti. Ako ih otpadne previše, onda drvce vjerojatno nije svježe i neće dugo trajati", savjetovala je Jen Stark, osnivačica bloga Happy DIY Home

Preskačete pripremne radnje kada vratite svoje drvce kući: Za većinu ljudi teži dio je privezati drvce za vrh automobila i odvući ga u kuću, no posao tu ne staje. "Stablu koje je rezano više od nekoliko sati morat ćete odrezati donji dio debla prije nego što ga stavite u stalak s vodom. Razlog za to je, kada se stablo jednom posiječe i izloži zraku, nakon nekog vremena stanice na rezu postaju nesposobne apsorbirati vodu. Nakon što ponovno zarežete deblo, ono opet može apsorbirati vodu", rekao je Vladan Nikolić, osnivač bloga o sobnim biljkama Mr. Houseplant.

Zatim ga, kako kaže Pangborn, odmah stavite u vodu kako biste spriječili da se posjekotina zatvori sokom drveta, što će spriječiti upijanje vode. Također je dobra ideja unaprijed namjestiti temperaturu u prostoriji u koju ćete staviti drvce. "Božićna drvca mogu doživjeti šok kada se s niskih vanjskih temperatura premjeste u topli dom, stoga smanjite grijanje kako biste pomogli svom drvcu da se prilagodi novom okruženju", objasnila je Kelly Martin, osnivačica Urban Garden Gal.

Koristite stalak pogrešne veličine: Visina vašeg stabla i debljina njegovog debla trebaju diktirati stalak koji koristite. Ako je postolje premalo, možda ćete trebati odrezati dio debla kako biste ga prilagodili, za što Nacionalna udruga božićnih drvaca (NCTA) kaže da je bolje ne raditi. "Vanjski slojevi drva su najučinkovitiji u upijanju vode i ne treba ga uklanjati", kažu oni.

Neadekvatno zalijevate stablo: Znate da vašem božićnom drvcu treba vode, ali možda ne znate koliko joj treba. Prema NCTA-i, opće pravilo je jedna litra po 2, 5 cm promjera stabljike, a vaš bi stalak trebao imati kapacitet za to. Treba provjeriti postolje jednom dnevno kako bi bili sigurni da voda nije otišla ispod baze stabla. "Kod mnogih stalaka, još uvijek može biti vode u njima iako baza stabla više nije uronjena u vodu", objasnili su stručnjaci.

Pangborn kaže da tijekom prvog tjedna vaše drvo može biti dodatno žedno i potrebno mu je dolijevati vodu jednom ili dva puta dnevno. Tvrdi da ako voda padne ispod debla, postoji velika vjerojatnost da će sok iz drveta začepiti kraj i vaše će se stablo brže osušiti. Martin kaže da će korištenje tople vode vaše drvo duže održati svježim jer topla voda zaustavlja stvrdnjavanje soka, pa drvo lakše upija vodu.

VEZANI ČLANCI:

Stavljate svoje drvce u toplu prostoriju ili pored grijalice: Od svih pogrešaka koje stručnjaci često vide, dopustiti toplini da ih osuši, najbolji je način na koji ljudi ubijaju svoja božićna drvca. "Drveće gubi vodu kroz pore koje se nazivaju stomati koji se nalaze na dnu lišća. Kod zimzelenih biljaka stomati su duboko u borovim iglicama, tako da ne gube brzo vodu, ali kad je zrak vrlo suh, i dalje gubi vodu brže nego inače", objašnjava Kevin Huang, osnivač i izvršni direktor tvrtke Ambient Home.

Obično se to događa jer se drvce postavlja uz grijaća tijela poput kamina ili radijatora, no to se također može dogoditi ako je prostorija prevruća ili ima iznadprosječnu količinu izravne sunčeve svjetlosti. Ako je ovo drugo problem, Martin predlaže spuštanje zavjesa kada je sunce na vrhuncu.

"Također, važno je održavati termostat na temperaturi od 20-ak stupnjeva ili nižoj kako bi vaše drvce bilo sretno", rekao je Kevin Busch, potpredsjednik operacija u Mr. Handymana. Korištenje ovlaživača za vraćanje vlage u prostoriju dobar je način za suzbijanje ovih učinaka, prema Huangu. Osim toga, možete koristiti i bocu s raspršivačem za direktno prskanje po granama.

Stavljate svoje drvce blizu ventilacijskih otvora: "Bez obzira ispuhuju li vruć ili hladan zrak, otvori će uzrokovati sušenje vašeg stabla izvlačenjem vlage iz iglica. Ako je to neizbježno, posebno pažljivo pazite na razinu vode u rezervoaru jer će stablo vjerojatno brže potrošiti vodu", savjetuje Pangborn.

Ukrašavate pretjerano i koristite preteške ukrase: "Izbjegavajte preopterećivati svoje drvce s previše ukrasa, jer to može uzrokovati preveliku težinu i opterećenje na granama" istaknuo je Kamil Kowalski, predsjednik LimakWay Remodeling. Ako imate teže ukrase, stavite ih na niže grane kako biste izbjegli da drvce postane teško na vrhu i potencijalno se prevrne.

Koristite pogrešna svjetla ili previše njih: "Neka božićna svjetla, posebno starije verzije, odaju puno topline, a znamo što toplina čini drvcu. Možda je najsigurnije koristiti LED svjetla na baterije koja nemaju rizik od plamena", kaže Stark. Mnoge od ovih vrsta svjetala također se mogu postaviti na tajmer, što njihovo gašenje prije spavanja čini posebno praktičnim. Također nikada ne želite koristiti previše svjetla, jer to postaje opasnost od požara.

"Osnovno pravilo je da koristite jednu nit svjetla za svakih 30 cm vašeg božićnog drvca. Jedna prosječna niti ima 150 do 200 lampica. Na primjer, možete koristiti šest prosječnih niti ili 600 do 1200 lampica za božićno drvce od 1,80 metara", objasnio je Robert Johnson, viši direktor za prodaju u Coast Appliances. Još jedan savjet koji Johnson dijeli kako biste smanjili rizik od požara, je da ne koristite istu električnu utičnicu koja se koristi za televizor ili druge kućanske uređaje jer to može uzrokovati preopterećenje.

Stručnjak tvrdi: Božićno drvce bi vam moglo pomoći da bolje spavate!