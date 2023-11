Istraživanje pokazalo: Percepcija vašeg partnera može loše utjecati na seks

Postoji mnogo potencijalnih razloga zašto seksualna želja u vezi može s vremenom nestati. Možda ćete upasti u seksualnu rutinu koja ne izaziva puno uzbuđenja ili ćete postati roditelji i imati malo vremena ili energije za bilo što osim održavanja kuće. Ili možda jednostavno potpuno prestanete davati prioritet seksu jer druga područja života imaju prednost.

No, nedavna istraživanja sugeriraju da postoji jedan faktor koji ljudi često ne uzimaju u obzir, a on može imati značajne implikacije na budućnost veze, piše Mind Body Green.

Veza između seksualne želje i percepcije partnera: Vaša percepcija vašeg partnera može se promijeniti na loš način. U nedavnoj studiji objavljenoj u Archives of Sexual Behavior, istraživači su imali predosjećaj da seksualna želja igra specifičnu, jedinstvenu ulogu u održavanju odnosa. Seksualna želja, pretpostavili su: "služi kao pokazatelj vrijednosti partnera, te potiče trud oko tog partnera ako ga cijenimo." Odnosno, seksualna želja je instinktivni barometar koliko doživljavate svog partnera vrijednim, što uključuje i to u kojoj mjeri on posjeduje kvalitete dobrog partnera, koliko ste oboje uključeni u vezu i mislite li da bi oni lako mogli naći novog partnera kada ne bi bili s vama.

Štoviše, prošle studije su pokazale da za ljude koji imaju seksualnu želju za svojim romantičnim partnerom, također postoji veća vjerojatnost da će se više posvetiti održavanju i jačanju veze u cjelini.

- Seksualna želja za sadašnjim partnerima stoga se očigledno nastoji preliti izvan spavaće sobe, povećavajući spremnost za korištenje strategija koje omogućuju pojedincima da se približe svojim partnerima i poboljšaju svoje odnose - napisali su istraživači u radu.

Istraživači su htjeli vidjeti jesu li sve ove točke zapravo povezane, pri čemu je seksualna želja pokazatelj da svog partnera doživljavate vrijednim i, zbog toga, motivator za njegovanje veze. Pad želje bi se pak uskladio s nižom percepcijom partnera i smanjenjem truda oko veze.

Ispitivanje uloge seksualne želje u odnosima: Kako bi testirali svoju teoriju, tim predvođen dr. Guritom Birnbaumom, profesoricom psihologije na Sveučilištu Reichman u Izraelu, proveo je niz eksperimenata s ukupno gotovo 800 ljudi u vezama, uglavnom studenata, osim jednog eksperimenta koji je uključivao osobe do 60 godina.

U jednom eksperimentu, istraživači su zamolili skupinu parova da se prisjete, sa živopisnim detaljima, događaja u kojem su visoko cijenili svog partnera, ili događaja zbog kojeg su manje cijenili svog partnera. Zatim su sudionici zamoljeni da ocijene svoju razinu seksualne želje za svojim partnerom, a zatim da naznače koliko spa tretmana žele prenijeti svom partneru (od pet) u slučaju dobitka na lutriji na kraju eksperimenta. Partneri koji su se sjećali trenutka kada su visoko cijenili svog partnera iskusili su povećanu seksualnu želju za njima, a oni koji su imali veću seksualnu želju za svojim partnerom, bili su im skloni darovati više spa tretmana.

U drugim eksperimentima, istraživači su zapravo pratili parove tijekom njihovog svakodnevnog života kako bi vidjeli jesu li ti trendovi istiniti u stvarnom životu. Tijekom šest tjedana, u jednom eksperimentu, i zatim šest mjeseci u drugom, istraživači su zamolili oba člana svakog para da ispune dnevni ili tjedni dnevnik bilježeći svoje osjećaje o partneru i vezi. Pratili su svoje percepcije vrijednosti svog partnera kao partnera. Primjerice, ocjenjivali su svoje slaganje s izjavama poput toga da bi njihovog partnera zavodile druge osobe da je samac, njihovu želju da imaju seks s njima, te koliko su se pozitivno odnosili jedno prema drugom.

Dosljedno, nalazi su pokazali da, u trenucima kada je osoba doživljavala svog partnera kao vrjednijeg, osjećala je i veću seksualnu želju za njim. Ta je povećana želja zauzvrat predviđala veću vjerojatnost poduzimanja stvari za njegovanje veze, uključujući neseksualne stvari kao što su pažljivost prema partneru i žrtvovanje za njega.

Što to znači za veze u kojima želja opada? Prošla su istraživanja povezivala seksualno zadovoljstvo sa zadovoljstvom u vezi; to jest, kada je par zadovoljan svojim seksualnim životom, obično su zadovoljni i svojom vezom općenito. Ova studija dr. Birnbaum i njezinih kolega sugerira da za to postoji poseban razlog: želja za seksom s partnerom je manifestacija toga koliko pozitivno na njih gledate kao na partnera i motivira vas da budete više angažirani u osiguravanju zdravlja veze.

- Smanjena seksualna želja, nasuprot tome, može uskratiti vezu te dobrobiti. Iskustvo niske seksualne želje za partnerom može proizaći iz percepcije da je taj partner manje vrijedan kao partner i može dovesti do toga da se manje trudite oko veze, što bi na kraju moglo naštetiti vezi i predvidjeti njenu propast. Gledanje vašeg partnera kroz negativnu leću ima očite destruktivne posljedice u smislu toga koliko ste sretni u svojoj vezi i kako se ponašate prema svom partneru - objasnili su dr. Birnbaum i njezine kolege.

Što učiniti ako se nađete u ovoj situaciji? - Percipirana vrijednost partnera samo je jedan od faktora koji mogu utjecati na želju. Mnogi psihološki procesi utječu na kvalitetu i stabilnost veze, npr. međuovisnost, predanost, povjerenje, i mogu doprinijeti smanjenju i povećanju razine seksualne želje. Također je u redu ne željeti seks s vremena na vrijeme, ili uopće - kaže dr. Birnbaum.

Ako primijetite da se osjećate manje seksualno zainteresirani za svog partnera nego što ste bili u prošlosti, važno je provjeriti sebe i svoju vezu kako biste razumjeli zašto bi se to moglo događati. Mijenja li se općenito vaše mišljenje o vašem partneru? Počinje li vam negativna predrasuda zamagljivati ​​pogled na njih? Dobra vijest je da postoje načini da ponovno izgradite pozitivno poštovanje prema svom partneru, ako je to ono što želite učiniti

- Obratite pozornost na to kamo idu vaše misli. Iako je važno zadržati realno razumijevanje naše veze, što uključuje pritužbe i negativne misli, također se moramo pobrinuti da napravimo mjesta za dobre stvari, primjećujući što cijenimo, volimo i što naš partner radi 'ispravno' - zaključila je stručnjakinja.

