Istraživanje otkrilo: Ovo su stvari koje gosti prvo primijete u vašem domu

Mnogi uživaju u ležernosti i ne brine ih previše ako dom nije savršeno čist, ali gotovo svi reagiramo ako nam se najave gosti, pa pospremimo makar ono osnovno. No, bez obzira što mi mislimo da će gosti vidjeti kada dođu k nama, novo istraživanje pokazalo je što oni zapravo gledaju i na čemu možete poraditi ako želite.

Magazin koji se bavi uređenjem doma, My Domain proveo je istraživanje među svojim čitateljima pa napravio listu prvih sedam detalja koje će gosti prvo pogledati kada uđu u nečiji dom.

Opći dojam

Malo je za vjerovati, ali prema anketi koja je provedena, ne radi se o tome koliko je zapravo stan čist, već kako je uređen i kakav dojam ostavlja na gosta. Jedan od ispitanika je rekao da ga zna smetati ako vidi da namještaj može biti puno bolje raspoređen ili se jasno vidi da su umjetnine na zidovima krivo postavljene. Drugi je ispitanik pak rekao da sam sebe često uhvati kako preuređuje prostoriju u kojoj sjedi i razmišlja kako bi posložio namještaj ili detalje. U opći dojam, koji ne prvom mjestu liste što ljudi primjećuju u domovima drugih jest i koliko su dobro povezane prostorije u stanu te imaju li takozvani 'flow'.

Nered

Bojite li se da će nenadani gosti primijetiti nakupljeno posuđe u sudoperu, zakrčenost ili nabacane stvari po sobi – u pravu ste. To je druga stvari na listi i dok neki kažu da ih to ponekad guši te imaju poriv sve to pospremiti, drugi iskreno priznaju da im je odmah lakše jer znaju da nisu jedini s nepospremljenim domom.

Knjige i umjetnine

Mnogima je možda veća briga kako izgleda kupaonica, ali čitatelji My Domaine kažu da prije primjećuju što domaćin čita i kakve umjetnine voli. Smatraju da to puno govori o osobi i da takve stvari ne bi trebale biti u domu samo zato da zidovi ne budu prazni, već ostavljaju osobni pečat u uređenju doma.

Mirisi

Budući da nitko ne voli ući u prostoriju i primjerice osjetiti miris prženog luka ili smeća koje je trebalo izbaciti prije nekoliko dana, ne čudi da je i ovo visoko pozicionirano na listi. Očekujete li goste, obratite pažnju na miris svoga doma. Provjetrite ga i upalite mirisnu svijeću 15 minuta prije nego što gosti dođu, a neće odmoći niti miris pečenja kakve fine poslastice koju ćete servirati uz kavu.

Rasvjeta u domu

Prema mišljenju ispitanika kvaliteta rasvjete određuje raspoloženje u prostor pa ista soba može djelovati jednolično ili udobnije i tajanstveno. Istraživanje je tako potvrdilo da je na listi prvih stvari koje će gosti primijetiti koliko u sobi ima prirodnog svjetla, a ako je večernje vrijeme kakav ugođaj stvara rasvjeta.

Boje

Istraživanje je pokazalo još jednu zanimljivost: ukoliko vaši zidovi nisu bijeli ili u neutralnim tonovima, svaki će gost imati izraženo mišljenje o odabranoj boji, bilo ono pozitivno ili negativno. Malo konkretnije, može se reći da ispitanici nisu ljubitelji crvene i smeđe boje.

Zelenilo

Posljednje na listi najčešće primijećenih detalja je zelenilo. Dakle, gosti vole vidjeti kakve biljke i cvijeće njegujete pa čak i koliko se vidi pri dolasku u kuću ili stan. Nemate li biljke jer se bojite da ih nećete stići njegovati, postoje jako lijepe vrste koje su doslovno neuništive pa započnite s njima.

