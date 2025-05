Isprobajte ovih pet trikova ako želite ranije ići na spavanje i buditi se puni energije

Kako dani postaju kraći, a vanjske temperature padaju, rano ustajanje ranije može biti težak zadatak. Ipak, stručnjaci kažu da postoje načini kako uvježbati tijelo da se rano probudite i budete energični. Osamdeset posto ljudskog hormona rasta proizvodi se između 22 i 2 sata ujutro. Isti se prozor smatra optimalnim za dubok san, koji traje otprilike 20 do 40 minuta i prethodi REM fazi spavanja. Stručnjaci se slažu da je duboki san ključan za obnovu i rast tijela jer jača imunološki sustav i regeneraciju stanica, jača mišiće i kosti, usporava rad mozga i snižava krvni tlak. Isprobajte ovih pet savjeta za raniji odlazak na spavanje, piše New York Post.

Vježbajte: Dobro znojenje može dovesti do boljeg sna. Vježbanje uzrokuje promjenu unutarnje tjelesne temperature, oponašajući promjenu temperature koja se događa prije nego što osoba zaspi. Također može pomoći u ponovnom usklađivanju unutarnjeg tjelesnog sata osobe, kao i ublažiti simptome tjeskobe i depresije koji mogu ometati dobar san. Zaklada za spavanje otkrila je da oni koji pate od kronične nesanice i počnu redovito vježbati mogu i zaspati do 13 minuta brže i spavati 18 minuta duže. Preporučuje se prestati s vježbanjem prije nego što se ugase svjetla, jer intenzivna aktivnost manje od sat vremena prije spavanja može otežati uspon u san.

Pustite svjetlost unutra: Stručnjaci se slažu da je najbolji način da se osjećate živima kad vam se ujutro oglasi alarm taj da se što prije izložite izvoru svjetlosti. Maksimalno izlaganje vanjskom svjetlu ujutro smanjuje proizvodnju hormona melatonina koji izaziva spavanje u vašem tijelu, istovremeno potičući oslobađanje kortizola koji govori tijelu da se probudi. Razgrnuti zavjese da bi sunce ušlo ili doručkovati na trijemu ili pokraj prozora pruža vam besplatnu jutarnju snagu. U mračnim zimskim danima ili na mjestima s ograničenom sunčevom svjetlošću možete uložiti u UV lampu, rasvjetnu kutiju ili alarm za izlazak sunca koji simulira prirodni izlazak sunca.

Isključite uređaje: Osim jutarnje sunčeve svjetlosti, stručnjaci napominju da je važno prekinuti vrijeme pred ekranom 30 do 60 minuta prije spavanja. Zasloni emitiraju plavu svjetlost, koja oponaša sunčevu svjetlost i inhibira tjelesnu proizvodnju melatonina. Istraživanja su otkrila da izlaganje plavom svjetlu koje emitiraju elektronički ekrani može poremetiti cirkadijalni ritam, što dovodi do odgađanja sna. Ako želite ranije otići u krevet i probuditi se ranije, isključite uređaje što je prije moguće.

Ohladite svoju sobu: Istraživanja su utvrdila odnos između temperature i regulacije sna. Liječnik za spavanje dr. Alex Dimitriu, rekao je da temperatura između 15,5 i 19,5 Celzijusa najbolja za spavanje i zadržavanje sna. Liječnik je preporučio korištenje deka umjesto grijanja ako vam je hladno. Psihologinja spavanja Michelle Drerup objasnila je da je "toplina veliki poremećaj REM faze spavanja", faze spavanja povezane sa sanjanjem.

Držite se svoje rutine: Za one koji se bore pronaći savršeno vrijeme za spavanje i buđenje, pokušajte ići spavati i probuditi se 15 minuta ranije svaki dan dok ne pronađete svoje idealno vrijeme. Kada ga uspostavite, tada neka vrijeme spavanja i buđenja bude fiksno za radne i slobodne dane. Iako je primamljivo iskoristiti vikend da ostanete budni do kasno i duže spavate, to izbacuje cirkadijalni ritam vašeg tijela. Umjesto toga, držite se istog rasporeda svaki dan. Stručnjaci preporučuju sedam do devet sati sna noću da bi se smanjio rizik od razvoja pretilosti, srčanih bolesti i depresije, između ostalih kroničnih stanja.