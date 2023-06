"Imam 29 godina i prošle su godine od kada sam išla na prve spojeve: Ne znam hoću li se snaći"

Imam 29 godina i prošlo je više od godinu dana otkako sam bila u vezi. Moja je posljednja ljubavna veza završila jako loše, tako da je moj bivši otišao s jednom od mojih prijateljica. Ja sam naravno nakon toga bila potpuno slomljena i ponižena, napisala je anonimna žena u pismu terapeutkinji i Mirror kolumnistici Colleen. "Još uvijek sam jako ljuta na njih oboje zbog izdaje i voljela bih naći nekog da bivšem pokažem da me nije slomio; ali prava je istina da su prošle godine od kad sam zadnji put bila na pravom spoju i više ni ne znam kako bih se trebala ponašati u muškom društvu. Moje samopouzdanje nije veliko", napisala je.

Razgovori s dečkima je, kaže, čine nervoznom i mrzi prve spojeve koje u svojim godinama jednostavno smatra 'jezivim i neugodnim situacijama'. "Mislila sam da ću ostatak života provesti sa svojim bivšim, tako da nikada nisam ni pomislila da ću se naći u situaciji da opet moram nekog upoznavati". Ima, kaže, super prijateljice koje su joj cijelo ovo vrijeme bile podrška i koje je stalno zovu van na razna događanja, ali ona za to nema volje. "Neke od njih su još slobodne, ali su i super samouvjerene i da ne spominjem prekrasne i ne osjećam da se mogu s njima natjecati. Kako da si pružim priliku da upoznam potencijalnog partnera? Stvarno se mučim i dobro bi mi došao savjet.", zaključila je svoje pismo.

"Imate samo 29 godina pa nemojte paničariti. Počela sam izlaziti online u svojim 50-ima, nakon dva razvoda. Vjerujte mi, ako ja mogu, može svatko. Nemojte razmišljati o pronalasku partnera u smislu osvete bivšem. Kada sam ja ponovno počela izlaziti, najbolja stvar u vezi toga bila je to što sam se napokon osjećala dobro sama sa sobom. Nije mi trebao muškarac, ali osjećala sam se spremnom za drugu vezu. Ne treba vam netko tko će se nekome dokazivati", poručila je Colleen.

"Svi imamo iste strahove oko prvih spojeva i vrlo je malo ljudi toliko samouvjereno da ih bez problema prihvati, no vi vjerojatno previše razmišljate o stvarima. Zamislite to kao zabavu i gledajte u što se razvija. Isto tako, ne gledajte na svakog tipa kojeg upoznate kao na potencijalnog partnera ili muža. I što više izlazite i upoznajete različite ljude, to će vas manje zastrašivati i postajati ćete samouvjereniji. Mislio sam da je online upoznavanje partnera dobra zabava, ali hobiji i prijateljstva izvan posla također su dobri načini za upoznavanje istomišljenika i širenje kruga poznanika. Iako vas još uvijek očito boli posljednji prekid, što se više bavite svojim životom i drugim ljudima, manje ćete razmišljati o njemu i onome što je učinio. "Ako se osjećate spremni ponovno izlaziti, to je sjajan prvi korak. Samo morate graditi svoje samopouzdanje", zaključila je.

Stručnjak za spojeve otkriva: Evo na koliko spojeva trebate ići prije nego što s nekim spavate!