Ima li šminka rok trajanja? Ako primjetite ove znakove, vrijeme je da ju bacite!

Iako ste možda mislili drugačije, šminka zaista ima rok valjanosti. Bez obzira radi li se o tome da se maskara osuši ili sjenilo počne gubiti svoj pigment, postoji određen period u kojem možemo koristiti svoju kozmetiku prije nego što joj istekne rok trajanja, piše Mind Body Green. No, znate li kada je točno vrijeme da se oprostite od svoje šminke i kupite novu? Evo što kažu stručnjaci.

Tekuća podloga

Može trajati 6 do 18 mjeseci, ali obično traje oko 12 mjeseci. Međutim, ako primijetite da se formula počela primjenjivati na neobičan način, primjerice da se gruda ili ljušti, vrijeme je da ga bacite.

Korektor

On općenito traje 6 do 12 mjeseci, a znat ćete da je pri kraju kada počne oksidirati i postane narančast nakon nanošenja. Svakako ga bacite ako se, kao i puder, počne razdvajati.

Puder u prahu

Proizvodi u prahu traju duže nego tekući, tako da bi vaš puder u prahu trebao biti dobar 12 do 18 mjeseci nakon otvaranja. Ako počne dobivati suhu, stvrdnutu površinu ili se počne razdvajati, tada je vrijeme da nabavite novi. Puderi će početi loše funkcionirati i neće izgledati dobro na vašoj koži.

Sjenilo za oči, rumenilo i bronzer

U obliku praha, ovi proizvodi mogu trajati i do tri godine. Nabavite novi kada pigment izblijedi ili se ne nanosi tako dobro kao prije. Tekuće i kremaste verzije imaju puno kraći vijek trajanja i obično mogu trajati do godinu dana

Tuš za oči

Tuš za oči traje između šest i 12 mjeseci ili dok se formula ne isuši ili se počne grudati.

Maskara

Maskara traje od tri do šest mjeseci, ali bacite je i prije ako primijetite da postaje grudasta ili čudno miriše. Trebali biste posebno pripaziti na rok trajanja svojih proizvoda za šminkanje očiju, jer dolaze blizu oka i mogu dovesti do infekcije ako bakterije također dospiju do oka.

Ruž za usne

Ružu ističe rok trajanja nakon 12-ak mjeseci. Znat ćete da ga trebate promijeniti ako se tekstura počne mijenjati. To može značiti isušivanje ili nakupljanje gruda. No, ruž za usne može imati i dulji rok trajanja. Naime, sada su oni sve češće napravljeni s konzervansima koji ih sprječavaju da oksidiraju ili se stvrdnu, pa mogu potrajati i do tri godine.

Sjajilo za usne

Sjajilu za usne rok je otprilike do 12 mjeseci. Ako želite da vaše sjajilo ostane svježe, čuvajte ga na hladnom mjestu i uvijek dobro zatvorite čep.

Kako produžiti rok trajanja kozmetike?

Važno je da redovito čistite četke i spužve za šminkanje, te da operete ruke prije nanošenja ili diranja šminke, jer će oba postupka spriječiti razvoj bakterija na proizvodima, tvrde stručnjaci.

