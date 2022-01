Ignorirala je savjet da ne smije piti alkohol prije tretmana filerima, evo što se dogodilo...

Niamh Harkin odlučila se na tretman povećanja usana filerima, ali ignorirala je upute liječnika o ponašanju 24 sata prije injekcija.



Rečeno joj je da ne smije konzumirati nikakav alkohol jer on širi krvne žile, pa može doći do velikih i jakih modrica nakon tretmana, kao i do nešto jačeg krvarenja tijekom ubrizgavanja, ali Niamh je večer prije svejedno otišla u provod.



Posljedice je, naravno, vidjela vrzo brzo - nakon tretmana usne su joj poplavile, a modrica i oteklina bile su sve veće tijekom dana.



Sve je objavila na TikToku i otkrila da je na kraju dobro prošlo - oteklina je splasnula, a modrice su se počele povlačiti. Upozorila je druge da ne ponavljaju njezinu pogrešku i ne konzumiraju alkohol prije ovakvih tretmana, prenosi The Sun.

