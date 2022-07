Idete na godišnji odmor? Ovih 7 stvari trebate učiniti u svojoj kuhinji prije nego što odete

Kuhinja je prostorija koja predstavlja najveći rizik za vaš dom kada ste vi odsutni pa je važno pripaziti na neke stvari, kako biste izbjegli bilo kakve nezgode dok vas nema ili kad se vratite. Lizzie Beesley, stručnjakinja za kuhinju iz Magneta, objasnila je da je važno osigurati sigurnost i stanje cijelog doma, ali kuhinja je ta koja zahtijeva najviše priprema prije putovanja. Mnogi su svjesni klasičnih sigurnosnih savjeta poput provjere jesu li vrata zaključana ili prozor zatvoren, ali postoji nekoliko dodatnih zadataka koji su također vrlo važni, a neki na njih možda zaborave piše Express.

Ne zaboravite isključiti ...

Iako je isključivanje kuhinjskih uređaja prije odlaska na odmor važno zbog izbjegavanja opasnosti od požara, to je ujedno i dobar način očuvanja energije i uštede novaca na režijama. No ipak, ne trebate sve električne uređaje isključiti, kaže stručnjakinja za kuhinju.

Ne isključujte ...

Zamrzivač i hladnjak uvijek ostavite uključenima osim ako odlazite na posebno dugačak odmor, ili ako su oni potpuno prazni. Ako ih isključite oni će se odlediti i kada se vratite naići ćete na vrlo mokar pod. Smrad i čišćenje trule hrane također nije nešto čemu se želite vratiti.

Planirajte čišćenje hladnjaka

Očistite hladnjak od namirnica koje će se brzo pokvariti jer, ako to zaboravite učiniti, kada se vratite čekat će vas poprilično neugodni mirisi. Uoči odmora planirajte i potrošiti svu hranu koja će se pokvariti dok ste vi odsutni. Zamrznite što god možete u hermetički zatvorenim posudama ili vrećicama, a sve što se ne može zamrznuti morat ćete baciti ako ne potrošite. Također, dok čistite hladnjak, obrišite police i pretince kako biste bili sigurni da su uklonjene sve mrvice i hrana koja bi mogla razviti plijesan.

Prekinite dovod vode

Curenje vode jedan je od najčešćih problema zbog koje se ljudi znaju čak i vratiti s odmora. Curenje uzrokuje znatnu štetu i trošak, stoga je vrlo važno da zatvorite odvod kako biste i vi bili mirniji.

Ispraznite kante i očistite ih

Ostavljanje kante za smeće dulje vrijeme dok ste na odmoru, može privući štetočine i neugodne mirise. Iz tog razloga ih trebate i očistiti prije odlaska, jer i najmanja količina smeća ili otpada od hrane može izazvati neugodan miris u toplijim mjesecima.

Ostavite perilicu posuđa otvorenom

Nemojte posuđe u perilici ostaviti za nakon povratka s odmora nego to učinite odmah, a onda, kada je potpuno prazna, ostavite ju samo malo otvorenu. To će, kaže stručnjakinja, omogućiti da sva toplina i vlaga izađu, a ako ostanu unutra, nakon duljeg vremena to može razmnožiti plijesan i mikrobe.

Osvježite svoje odvode

Kuhinjski odvodi mogu nakon nekog vremena postati smrdljivi i to ćete sigurno primijetiti kada se vratite kući s odmora. To je obično zbog nakupljanja hrane i čestica koje se zaglavljuju unutra i onda se i usmrde. Stručnjakinja savjetuje da prije nego što odete, stavite pola šalice sode bikarbone u odvod, a zatim ulijte jednu šalicu octa. Ostavite da odstoji 15 minuta, a zatim isperite odvod vrućom vodom. Dodajte i malo limuna kako bi miris bio ugodniji.

