I Hrvati i strani turisti grad star više od osam tisuća godina trebali bi bolje poznavati

Kada razgovarate s Vinkovčanima o njihovu gradu i povijesti, svatko od njih spremno će vam već na prvu i s velikim ponosom reći da su Vinkovci najstariji grad u Europi, u kojemu se život kontinuirano odvija više od 8000 godina.

Zbog svih tih godina i nebrojenih kultura koje su na tom području ostavile svoje tragove, Vinkovci su veliko arheološko nalazište na kojem se svako malo pronađe neki značajan nalaz. U nizu takvih primjera na lokaciji današnjeg hotela “Slavonija” arheolozi su 21. ožujka 1978. pronašli najstariji europski kalendar Orion. Ipak, Vinkovci su danas ne samo najstariji europski grad, nego i grad koji je spoj staroga i novoga, modernoga i povijesnoga. Vidi se to na svakom koraku u gradu gdje se izmjenjuju barokne i moderne zgrade, a grad iz godine u godinu izgleda sve ljepše i uređenije.

Društvena igra s aplikacijom

Uz nalaze stare više od 8000 godina, Vinkovci se od prije nekoliko tjedana mogu pohvaliti i prvom društvenom igrom Mindrunner Games, nastalom u ovom gradu.

– S obzirom na kvalitetu izrade i inovativnost, mislimo da je ta igra zasigurno broj jedan ne samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji nego i u Hrvatskoj. Ovo je “table top”, kao i brojne druge društvene igre, i Mindrunner Games igra se na ploči na stolu, ali za razliku od ostalih sličnih igara, koristi se i posebno izrađena aplikacija koja se učitava na nekom pametnom uređaju – kaže nam autor i tvorac te društvene igre Nikola Jurica Krešić (31).

Pojašnjava da igrači pitanja na koja odgovaraju dobivaju preko aplikacije i potom se kreću na posebno izrađenoj i dizajniranoj ploči. Igraju najmanje dvije osobe, maksimalan broj nije definiran no preporučuje se najviše 16 igrača. Po Krešićevim riječima, u bazi je trenutačno oko 3500 pitanja iz raznih oblasti, a igrači mogu birati lakšu, srednju ili tešku skupinu. Opcija je i da ih se sve pomiješa. Rok za davanje točnog odgovora je 85 sekundi, a i to je moguće promijeniti. Pitanja i odgovore traže po brojnim enciklopedijama, a složena su tako da postoji samo jedan odgovor. Cilj je od početne pozicije doći do vrha ploče, odnosno mozga koji je i krajnji cilj. Baza pitanja svakodnevno se proširuje tako da registrirani igrači ne mogu jedno te isto pitanje dobiti dva puta, što je jako važno za dinamiku igre i ostanak igrača. Među pitanjima je i niz onih o Vinkovcima i povijesti grada.

– Imamo pitanja o kalendaru Orion, Rimljanima u Vinkovcima, dvojici rimskih careva rođenih u Vinkovcima, znamenitim Vinkovčanima pa sve do pitanja “Nasred kojega grada gori lampa?”. Nismo zaboravili ni Vinkovačke jeseni kao ni našu Cibaliju. Ima tu još pitanja o našem gradu tako da je igra ne samo zabavna nego i edukativna. Sva su ona podijeljena u više različitih kategorija – pojašnjava Krešić i dodaje da od kupaca imaju odlične povratne informacije tako da je već u pripremi i verzija igre Junior namijenjena osnovcima. I ta će verzija igre imati pitanja o Vinkovcima, znamenitim osobama, sportu, manifestacijama, ali će biti prilagođena dječjem uzrastu.

– Ta društvena igra može biti svojevrstan turistički proizvod Vinkovaca, odnosno da se iskoristi na najbolji mogući način. U planu nam je održavanje i Mindrunner festivala na kojem će se okupiti igrači iz cijele Hrvatske – kaže Krešić.

Dođite na Rimske dane

Prema njegovim riječima, Vinkovci su grad prepun turističkog potencijala u kojem se ima što vidjeti. Tu je nezaobilazna barokna jezgra grada i Trg bana Josipa Šokčevića, pješačka zona s motivima Oriona, gotička crkva sv. Ilije na Meraji, crkva sv. Euzebija i Poliona, rodna kuća Josipa Kozarca, arheološki park Sopot, Gradski muzej…

Ponuđen je i niz sportskih i rekreativnih sadržaja, biciklističke staze, Bosut… Krešić ističe da se nikako ne smiju zaboraviti ni brojne i nadaleko poznate manifestacije poput Rimskih dana, a prije svih tu su nadaleko poznate Vinkovačke jeseni.

– Puno je tu potencijala koji ni izdaleka nisu iskorišteni. Turistima iz Hrvatske i inozemstva treba ponuditi sadržaje radi kojih bi oni došli u Vinkovce i ovdje se zadržali nekoliko dana. Praćenjem rezultata igre uvidjeli smo da građani širom Hrvatske dosta znaju o Vinkovcima, gradskim znamenitostima i poznatim osobama, ali to nije dovoljno. Neophodno je da Vinkovce kao najstariji grad u Europi brendiramo i ponudimo sadržaje koji će privući brojne posjetitelje. Neophodni su nam različiti sadržaji za sve dobne strukture gostiju. Svi zajedno svih 365 dana moramo punim plućima živjeti za Vinkovce i razvijati ih na pravi način i u željenom smjeru – smatra Krešić.

U svemu vidi ključnu ulogu gradske uprave, Turističke zajednice uz sinergiju s poduzetnicima i građanima.

– Samo na taj način moguće je napraviti ono što želimo. Primjera radi, jedan Mindrunner festival mogao bi prerasti u nadaleko poznati festival koji bi ubrzo mogao postati i međunarodni, a Mindrunner Games nezaobilazni turistički proizvod koji bi promovirao Grad – zaključio je Krešić.

Infostupac PLUS UREĐENOST Uređenost ulica i zelenih površina nadmašuje samo nadaleko poznata gostoljubivost Slavonaca. Ne možete otići iz Vinkovaca prazna želuca. Jeste li znali? U nekadašnjim Colonia Aurelia Cibalae, današnjim Vinkovcima, rođeni su Valentinijan i Valens, jedini rimski carevi rođeni na današnjem području Hrvatske. Danas i jedno vinkovačko craft pivo nosi ime Valens. MINUS NEDOSTATAK INFORMACIJA Činjenica da se radi o gradu u kojem se kontinuirano živi više od 8000 godina morala je se puno bolje iskoristiti brendiranjem grada u Hrvatskoj i inozemstvu