Hrvati otkrili: Je li razina obrazovanja presudna kod odabira partnera?

Na hrvatskom Redditu često se vode zanimljive rasprave koje otkriju puno o stavovima i mentalitetu našeg naroda. Tako se nedavno otvorila tema o kriterijima kod biranja partnera, odnosno je li bitna razina obrazovanja kada se s nekim ulazi u vezu.



"Zanima me, kakav je vaš stav oko razine obrazovanja vašeg trenutnog/potencijalnog partnera? Ako vi imate VSS, a partner SSS, je li to dealbreaker iako sve funkcionira dobro? Ili, ako je obrnuta situacija, osjećate li se manje vrijedno? Razumijem za pušenje duhana zato što je to životni stil koji donosi svoje negativne strane, pa me zanima ima li obrazovanje slični efekt ili ne?", glasilo je pitanje pokretača teme.

Kada se skupe svi odgovori korisnika može se zaključiti da razina obrazovanja nije presudna, a evo kako objašnjavaju svoj stav.



Neki ispred razine obrazovanja stavljaju listu životnih prioriteta, disciplinu, ambicije i razinu elokventnosti, ali i inteligenciju za koju smatraju da nema nikakve veze s diplomom.

"Moj dečko je kuhar, dakle ima SSS, ja trenutno studiram. Ako je osoba pametna i dobra za mene, normalna, možemo komunicirati i dogovoriti se, lijepo nam je, zašto ne. Ne rangiram ljude po tome što su završili", napisala je jedna djevojka i dodala da se treba riješiti onog stava 'što će selo reći ako se ne završi fakultet'.



Jedan korisnik složio se da razina formalnog obrazovanja nije bitna, ali ona životna inteligencija već jest. Problem nastaje, kaže, kada osoba samo priča o površnim temama.



U moru komentara našli su se i ljudi koji kažu da im to nije bitno, ali bivšim/sadašnjim partnerima jest.



"Bivša mi je prijetila da će me ostaviti ako padnem godinu na fakultetu. Roditelji su joj visokoobrazovani, pa mora biti i ona. Odustao sam od fakulteta, mi smo prekinuli - ali ne zbog toga."



"Bila sam u vezi s onima koji imaju titulu dr., sc. i slično, a ja imam VSS. Budući muž ima SSS i u usporedbi s ovima prije puno je inteligentniji, humaniji i na mene gleda kao na partnericu, nije ugrožen mojom sposobnošću, ambicijama i uspjesima. Znam da zvuči ogorčeno kad se ovako pročita, ali sam i sama bila šokirana količinom mizoginije u svijetu visokoobrazovanih koji bi kao trebali proširivati tuđe vidike", otkrila je žena.



Prokomentiralo se i postavljanje previsokih kriterija kod pronalaska partnera - svi žele da dobro izgleda, da je obrazovan, da ima novaca, riješeno stambeno pitanje, humor, dobrotu... Upravo zato, smatraju Hrvati, je jako puno ljudi danas slobodno.



"Na kraju se sve svede na zajedničke interese, potporu i razumijevanje, odbaciti nekoga u startu zbog razine obrazovanja je apsolutna pogreška, ponekad se jednostavno dogodi život i nemamo svi jednako sreće u startu", jedan je od komentara.

