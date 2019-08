Hrvat u Mostaru doživio neobično iskustvo: 'Nepoznati čovjek nam je dao svoj auto na korištenje'

S djevojkom Lucy je Tomica došao u Mostar i tražio je punionicu za svoj električni automobil, a do njih je došao jedan čovjek. Pričali su oko minute, a on im je odmah dao ključeve svojeg automobila da mogu lakše obići grad.

Tomica nije vjerovao da se ovo stvarno dogodilo, a sada se odlučio javno zahvaliti nepoznatom počinitelju. Kada su se vratili, njega više nije bilo, a jedino znaju kako se radi o vlasniku informatičke tvrtke. Svoje je iskustvo podijelio na svojoj Facebook stranici Journey to Middle-earth i u grupi Savjetnik za putovanja.

"Ma ovo je ludnica, ljudi!!!

Znači, došli smo u Mostar i tražili smo punionicu za našeg električnog Smarta. Imam skinute tri aplikacije pomoću kojih vidim gdje se punionice nalaze, i nakon što smo ih pronašli odlučili smo otići u onu najbliže centru, oko 2 km od starog grada. Dolazimo tamo i skužimo da se punionica nalazi na dvorištu jedne firme. Nema veze, ionako je sve to još uvijek besplatno, bez obzira bilo to na javnoj ili privatnoj površini. Barem su za sada takvi zakoni.

Sparkiramo auto pored punionice i uštekavam kabel od struje u auto. Nakon dvije minute malo dalje od nas sparkirao se veseli lik sa svojim električnom Teslom. Izlazi van i direkt prema nama.

- Hej ljudi.

- Hej.

- Odličan vam je auto- veli on.

- Hvala. Vidim da je i tvoj električni.

- Ma da. Volim ja električne automobile."

Nakon minute razgovora čovjek je izvadio ključeve iz džepa i dao im svoj automobil za korištenje.

"I bacamo mi tako razgovor, ne duži od minute. Ono, par osnovnih pitanja i ništa više.

Odjednom, lik nas upita:

- Kako planirate do grada ići?

- Pa pješice. Mislim da nije daleko.

- Ma koje pješice. Evo vam auto. - i izvadi jedan od ključeva iz svog džepa, pritisne gumb za otključavanje da vidi od kojeg je auto to ključ, pošto ih ima nekoliko.

- Što?? Daješ nam auto?

- Pa naravno, prijatelju. Evo vam auto. Uživajte u gradu. Uzmite si vremena i razgledajte cijeli grad. Bez žurbe. Kad završite s razgledavanjem, samo ostavite ključe tamo na šanku i to je to. Inače, jako cijenim ljude koji voze električne automobile. Bravo! - i otiđe on svojim poslom."

S obzirom na to da se sve odigralo vrlo brzo, Tomica mu se nije stigao ni zahvaliti pa je iskoristio priliku da to učini javno.

"Nisam mu se stigao niti pošteno zahvaliti, a on je već nestao iza vratiju. A mi ostali totalno zbunjeni.

Ništa, sjeli smo u tu njegovu novu Škodu, i otišli u grad. Sljedećih pola sata jedan drugoga smo pitali koji vrag se upravo dogodio. Vozimo se u autu a da ne znamo čiji je, niti tko mu je vlasnik, niti zašto smo ga uopće dobili.

Znači, došli smo u Mostar, u punionicu da si napunimo auto, i do nas dođe nepoznat lik, i nakon samo jedne jedine minute međusobnog razgovora izvadio je ključ i dao nam auto. Bez da nam zna ime, bez da mi njemu znamo ime. Dao nam je auto na totalno povjerenje. E pa ovo je totalni vrh. Toga ima samo u Bosni. Zahvalio bih mu se, čak i ovako javno, ali ne znam kome da se zahvalim. Kada smo se vratili i predali ključeve, nije ga više bilo. Saznali smo da je to vlasnik neke informatičke firme, i to je to. Nismo niti uspjeli baciti zajedničku fotku zato što se sve dogodilo u par sekundi."

Ovaj je slučaj natjerao sve da malo razmisle i uvjere se da i dalje postoje dobri ljudi.

"To je to, ljudi. Kada će ovakvo povjerenje biti između nas ljudi, svijet će biti raj za život. Iako je već sada raj, ali tada bit će raj na kvadrat. Eto ljudi, sve se samo od sebe događa. Samo trebamo otići iz svoje komforne zone i otisnuti se na Put. Pa makar samo par stotinu kilometara od doma.

Anonimče, hvala ti na ovom predivnom činu. Baš si me potaknuo na razmišljanje."

Ljudi u komentarima su oduševljeni ovom gestom: "Divna priča, iz divnog grada, s divnim ljudima", "Divna priča. Vraća vjeru u ljude. Bila sam u Mostaru prvi puta prije tri godine i ljudi kod kojih smo bili smješteni dočekali su nas kao rod rođeni", "Zakon!! Gladni smo ovakvih fenomenalnih priča! Nek ih je čim više!" Neki su čak nagađali tko bi mogao biti misteriozni gospodin.

