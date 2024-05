Goranske šume i staze, morsko plavetnilo i skrivene primorske plaže očima 19-godišnjaka

Vozili se neki dan Nika Štimac i Luis Ferderber od Crnog Luga prema Mrzloj Vodici i putem tražili kadrove koje će snimiti.

– Stani – uzviknula je Nika kad je spazila potočić.

Zaustavili su se, snimili i krenuli dalje u potragu. Za ono što su zamislili nedostajalo im je divlje odlagalište smeća, znali su gdje ono obično bude, no za divno čudo ovoga puta ničega nije bilo:

Ne znam što se događa, ili ljudi stvarno više ne bacaju ili to netko odmah za njima čisti – komentira Nika.

– Najteže nam je bilo pronaći loše, ružne scene – dodaje Luis.

Paze na ljude oko sebe

A kadrovi iz prirode, i lijepe i onečišćene, koje je ovo dvoje devetnaestogodišnjaka iz Delnica lovilo po Primorsko-goranskoj županiji, trebali su im za film koji su upravo završili i njime će se predstaviti 7. lipnja u Požegi na završnici projekta Moja.hr.

U jednoj minuti pokazat će oni i goransko zelenilo i morsko plavetnilo, odnosno spokoj i ugodu koju svojim šumama i puteljcima pruža goranski kraj kao i skrivene plaže u primorskom dijelu županije. Netaknute bisere prirode "razbijaju" kontrastima gradske buke i vreve, tvorničkih dimnjaka i smeća, a poruka koju žele poslati svojim filmom jest da svatko od nas može biti dio rješenja ovog sukoba zagađenosti i prirode te ukazivanje na važnost činjenja naizgled jednostavnih stvari poput recikliranja otpada, korištenja javnog prijevoza i slično, zapravo da skupa možemo izaći na "zeleni put".

Ekološka osviještenost o kojoj nam mladi Delničani govore za njih nije nedavno otkriće i želja da budu u skladu sa zelenim trendom. Odrasli u mirnom gradiću, oni naprosto tako žive i normalno im je da paze i na okoliš, baš kao što paze i na ljude oko sebe. Oboje su kao volonteri još iz školskih klupa sudjelovali u eko akcijama čišćenja, odnosili humanitarne pakete potrebitima, šetali pse iz azila... Volontiraju u Klubu mladih Crvenog križa Delnice, Luis volontira i u Kotar teatru, a član je i Savjeta mladih u svome gradu. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci upisao je pedagogiju, vidi se u prosvjeti. no ne kao pedagog kod kojeg djeca odlaze po kazni kad nešto u školi zgriješe, jer je njegov poziv puno više od toga. Vikendom, kad dođe iz Rijeke, Luis radi u kafiću u Delnicama jer baš kao i Nika smatra da ne treba svaki cent tražiti od roditelja. Nika također radi u kafiću u petnaestak kilometara udaljenoj Ravnoj Gori. Bude li sve po planu, a nema razloga da ne bude, ona će od jeseni biti na studiju fizioterapije. S obzirom na to da se odmalena bavi sportom, svoju budućnost vidi kao fizioterapeut sportaša. Gdje će to biti, ima vremena odlučiti.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Nika i Luis dugogodišnji su prijatelji, imaju puno toga zajedničkog, poput ljubavi prema prirodi, pa uživaju u zajedničkim šetnjama šumom u koje Luis povede i svog ljubimca. Dok kroz Park kralja Tomislava prolazeći kraj gatera s jelenima lopatarima odlazimo ka vidikovcu u park-šumi Japlenški vrh, odakle se najviši grad u Hrvatskoj vidi kao na dlanu i gdje se nalazi jedina skijaška skakaonica u Hrvatskoj koja je u prošlom stoljeću bila prava atrakcija, a sad je izvan funkcije, Nika i Luis pričaju nam o Delnicama. Kažu da je njihov grad čist, miran i ugodan za život, s jednog na drugi kraj možeš stići za petnaest minuta hoda, no nema mjesto na koje mladi mogu izići, što im nedostaje.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Zasluga profesorice hrvatskog

Govore oni i o sebi pa kažu da oboje vole i snimati, a tu su svoju i strast i nadarenost otkrili u delničkoj općoj gimnaziji koju su oboje pohađali. Sve je počelo s profesoricom iz hrvatskoga, kad su u sklopu medijske pismenosti trebali nešto snimiti. Njoj se njihov rad svidio, motivirala ih je da nastave i da se prijave na Booktrailer Film Festival koji je namijenjen srednjoškolcima, a cilj je projekta izrada najavnog filma, booktrailera, koji predstavlja knjigu po izboru natjecatelja i s najavnom i odjavnom špicom ne može biti dulji od minute i pol. Na državnoj razini osvojeno treće mjesto za najbolji booktrailer u 2023. godini i četvrto mjesto godinu ranije donijelo im je promociju i na međunarodnoj razini natječaja. I tako su se mladi filmaši zainteresirali za natječaj u sklopu projekta Moja.hr na temu "Što zelenije, to iskrenije" jer su htjeli da i njihova poruka o nužnosti očuvanja okoliša dođe do što većeg broja ljudi.