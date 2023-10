Gastroenterolog upozorava: 'Opasno je koristiti mobitel dok ste na zahodu'

Ako imate naviku skrolati po telefonu dok sjedite na WC-u, možda biste trebali ponovno razmotriti svoj izbor kupaonske zabave. Gastroenterolog dr. Sethi izdao je upozorenje zbog korištenja telefona na WC-u, tvrdeći da ova uobičajena zabava može dovesti do ozbiljnih posljedica na duge staze. U videu na TikTok-u, liječnik koji se školovao na Harvardu i Stanfordu rekao je da, iako se možda čini bezopasnim, skrolanje kroz feed društvenih medija ili odgovaranje na e-poruke dok ste na WC-u može biti opasno, prenosi Metro.

'Prvo, korištenje telefona dok obavljate veliku nuždu može dovesti do dugotrajnog sjedenja na WC školjki što može uzrokovati naprezanje i pritisak na vaš rektum i anus', objasnio je dr. Sethi, 'To može dovesti do problema kao što su hemoroidi, analne fisure pa čak i rektalni prolaps'.

Hemoroidi mogu uzrokovati kvržice koje svrbe, krv ili sluz u izmetu i osjećaj da morate ići čak na WC i nakon što ste ispraznili crijeva. Analne fisure, koje su male pukotine na sluznici vašeg anusa, obično su popraćene krvlju i oštrom boli tijekom ili nakon obavljanja nužde.

Rektalni prolaps, kada dio debelog crijeva padne u anus, rjeđi je od ovih stanja, ali ima mnoge iste simptome kao i hemoroidi. Međutim, za razliku od hemoroida ili analnih fisura, to je kronično i progresivno, što znači da neće nestati samo od sebe. Ako imate bilo kakvih problema s pražnjenjem crijeva, bilo bi dobro posjetiti liječnika i usvojiti zdravije zahodske navike.

Dr. Sethi je dodao da su klice još jedan problem kod korištenja mobitela na WC-u, budući da kupaonica može biti plodno tlo za bakterije, a studije su otkrile da je prosječan pametni telefon prljaviji od javne WC školjke. Ipak, za one koji se još uvijek ne mogu odvojiti od svog mobitela, dr. Sethi je savjetovao: 'Nakon što završite s obavljanjem nužde, očistite svoj mobitel maramicom za dezinfekciju'.

