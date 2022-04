Frizerka upozorava: Ovo su stvari kojima oštećujete svoju kosu, a da toga niste ni svjesni

Nanošenje maski za kosu, odabir svilene jastučnice za spavanje, podrezivanje vrhova - sve su to stvari koje radimo kako bi naša kosa bila u što boljem stanju. No, znate li što sve ne biste trebali raditi s kosom? Kako piše The Sun, postoje neki načini da se pobrinete da vaša kosa bude što zdravija, a postoje i neke stvari koje biste trebali potpuno izbjegavati.

Nanošenje šampona na donju polovicu kose

Uobičajena je praksa nanijeti šampon na korijen i proširiti ga sve do vrhova kose iako se čini prilično štetno za kosu, jer je šampon namijenjen samo za rješavanje vašeg vlasišta i korijena kako bi izbacio višak masnoće. Regenerator bi, s druge strane, trebao biti usmjeren na vrhove kose.

Stavljanje kose u prečvrste i štetne frizure

Ako kosu često stavljate u čvrst rep ili punđu, ovo vam je znak da prestanete. To može uzrokovati veliku štetu, pogotovo ako to radite svakodnevno. Pramenovi kose za koje vežete gumicu skloni su pucanju, a čvrsto povlačenje kose iz korijena ne čini ništa dobro. Najbolje je odlučiti se za opušteni rep s elastičnom gumicom.

Sušenje kose s pamučim ručnikom

Vjerojatno vam je u navici da uzmete običan ručnik kako biste osušili kosu nakon tuširanja. No, korištenje pamučnog ručnika ipak može uzrokovati puno oštećenja. To je zbog njegove teksture. Može oslabiti vaše pramenove, te uzrokovati ispucale vrhove i lom. Također, sušenje kose s takvim ručnikom, uzrokovat će kovrčanje i napuhnost kose. Najbolja opcija je korištenje ručnika od mikrovlakana.

