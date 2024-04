Držite li plastičnu foliju u zamrzivaču? Evo zašto biste trebali!

Prozirna folija je tanki polietilenski materijal koji se prianja na gotovo svaku površinu na koju ćete je staviti. Prvenstveno se koristi za omatanje hrane – kako bi hrana zadržala svježinu te kako bi se spriječilo tamnjenje voća i povrća. Međutim, prozirna folija može se koristiti i u razne druge svrhe, piše Food Republic.

Jedan od najčešćih je u kozmetičke svrhe. Naime, jako je učinkovita u borbi protiv celulita (na pogođene dijelove nanese se neki preparat te se onda čvrsto omota folijom). Ako idete na putovanje, onda prozirnom folijom omotajte sve bočice sa šamponima i drugim tekućim kozmetičkim preparatima, kako biste spriječili curenje po torbi.



Prozirna folija itekako je korisna i za vrijeme uređenja doma. Sav namještaj omotajte folijom kako biste ga zaštitili – osobito ako bojite zidove. Folijom također možete obložiti police u hladnjaku ili kuhinjske elemente, što će vam znatno olakšati čišćenje. Prljavu foliju jednostavno maknete i stavite novu.

Zašto spremati foliju u zamrzivač? Obično pospremimo prozirnu foliju u ladicu zajedno s aluminijskom, vrećicama za zamrzavanje i sličnim kuhinjskim stvarima. Međutim, jeste li ikada pomislili da je spremite u zamrzivač? Vjerojatno niste. Naime, taj trik pomoći će vam da se folija može bolje odmotati te da se ne lijepi posvuda. Hladnoća u zamrzivaču pobrinut će se da se molekule na gornjoj površini folije promijene. Tako više neće biti statički napunjena te se neće lijepiti za ruke ili sama sa sobom.

Vjerojatno se sada pitate kako će se onda folija lijepiti za druge stvari? Kad se ugrije, opet će postati ljepljiva. A do tog trenutka ostat će vam dovoljno vremena da je bez stresa odmotate. Ako spadate među one koji omotaju namirnice prozirnom folijom te ih zamrzavaju, svakako koristite dva do tri sloja folije.

