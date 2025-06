Drugačije ljetno vino iz srca Slavonije: Royal Hill Estate Blanc de Noir

Riječ je o vinariji Royal Hill Estate iz Erduta i njihovom u Hrvatskoj jedinstvenom Blanc de Noiru, odnosno bijelom vinu iz crnog grožđa sorte pinot noir.

Kada kažemo da je jedinstven, mislimo na to da se radi o jedinom mirnom blanc de noir u Hrvatskoj koji je napravljen upotrebom tradicionalno, za tu rijetku vrstu vina korištene sorte crni pinot, kraljice lakih crnih vina. Ova ambiciozna mlada slavonska vinarija osmislila je eksperimentalni odgovor na hrvatsku ljetnu klasiku - vino koje je "simple and easy to drink", s privlačnim cvjetnim mirisom i notama mentinih trava.

Blanc de Noir Royal Hill Estate ove je godine doživio svoje četvrto izdanje i bolje je nego ikada. O tome svjedoči ne samo veliki rast potražnje nego i odlični rezultati na najcjenjenijim svjetskim vinskim ocjenjivanjima, gdje erdutski Blanc de Noir dobiva između 87-90 bodova - velik uspjeh za ovako rijetko vino.

Tajna ovog neobičnog vina leži u kratkoj maceraciji crnog grožđa, gdje se sok brzo odvaja od kožica prije nego što tamni pigmenti oboje vino. Rezultat je vino koje može varirati od potpuno bezbojna do blago ružičaste ili losos boje. Ono što je osobito fascinantno jest da pijući zatvorenih očiju možete pomisliti da vam je u čaši rosé ili čak i lako crveno vino. Razlog tome je što blanc de noir vina zadržavaju strukturne elemente svojih crvenih sorata - imaju više tijela, tanina i složenosti od tipičnih bijelih vina napravljenih od bijelih sorata.

Blanc de Noir iz Royal Hilla pokazuje začinjan karakter s notama jagode, razvijen i okrugao okus koji balansira tanine, voćnost i svježinu. Preporučuje se služiti ga na temperaturi od 8-10°C, uz lagane ručkove i ljetne večeri kada želite nešto drugačije od uobičajenih ljetnih klasika.

Slavonija, s kontinentalnom klimom i bogatom tradicijom vinogradarstva, pruža idealne uvjete za ovakve vinarske eksperimente. Erdut, smješten uz obale Dunava, koristi mikroklimu i specifičan teror koji stvara ova velika europska rijeka. Dunavski vinogradi, s blagim nagibima prema rijeci i specifičnim tlima, omogućuju stvaranje delikatnih vina s jedinstvenim karakterom. Vinarija Royal Hill Estate iskorištava ove prirodne prednosti dunavskog kraja, kombinirajući ih s modernim pristupom vinarstvu.

Ovo je vino za one koji traže nova iskustva - ljetno osvježenje koje spaja eleganciju pinot noira s lakoćom bijelih vina. Royal Hill Estate dokazuje da inovacija i tradicija mogu ići ruku pod ruku, stvarajući nešto zaista jedinstveno u hrvatskom vinskom krajoliku. Dok ostali prate ustaljene putove, erdutska vinarija hrabro korača prema novim horizontima vinskog izražavanja.