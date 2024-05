Domagoj Horak: Tražim zdravu simbiozu ljudi i okoline, zvuka mora i vjetra, zalazaka sunca

Kombinacija slavonskih ravnica, s kojih su ponikli njegovi roditelji, i Jadranskog mora pokraj kojeg je odrastao, očituje se i u njegovoj naravi i u hrani koju voli, od ljute, dobro začinjene do mediteranske, kaže o sebi 27-godišnji Domagoj Horak iz Zadra. Što se pak tiče njegove županije, tu će će raspričati o njezinim posebnostima i ljepotama te mjestima na koja rado odlazi, poput ninske plaže Bilotinjak koja mu je drago ljetno odredište i tvrđave svetog Mihovila na Ugljanu s koje puca prelijepi pogled na sve strane svijeta. U proljeće voli šetati Paklenicom, u zaleđu te uz kanjon Zrmanje.

Imam listu lokacija koje još želim vidjeti u svojoj županiji – dodaje.

Male stvari nisu klišej

Dio ih sigurno posljednjih dana obilazi s prijateljem Ivanom Santijem s kojim je ovogodišnji predstavnik Zadarske županije u projektu Moja.hr. Domagoju je to prvi natječaj na kojem sudjeluje, a ovogodišnja tema "Što zelenije, to iskrenije" bila mu je prilika da pokaže svoju županiju kroz drugačiji pogled i zvukove.

– Znam da zvuči kao klišej, ali stvarno je nekada puno u malim stvarima, poput naših zalazaka sunca, zvuka mora i vjetra... Puno mi znači sudjelovanje jer se mogu vizualno pokrenuti kroz temu županije i dodijeljene ovogodišnje teme. Svakako me zanimaju i drugi videoradovi i veselim se što ću ih vidjeti – govori Domagoj koji je završio menadžment pa se na Algebri doškolovao za digitalni marketing.

Za video se počeo zanimati odlaskom na putovanje u Madrid kad je od roditelja "dobio zadatak" da snima sve na hodočašću JVC videokamerom.

– Od tada sam zavolio i putovati i bilježiti sve takve trenutke. A od četrnaeste godine gledao puno YouTube videa, putopisa, kuhanja, vlogova i slično, što radim i sada jer me nadahnjuju. Uvijek mi je bilo zanimljivo vidjeti zašto je neki video bolji od drugog, ne samo vizualno nego i statistički, zanimala me ta psihologija ljudi na društvenim mrežama i kakve reakcije izaziva neka osoba ili događaj – dodaje.

Zanimanje za vizualnu kreativu kod Domagoja pojačalo se u Splitu, kamo je krenuo za računalnog programera na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. Udruga mladih programera proširila mu je vidike i širinu zanimanja vezano za digitalne poslove i grafički dizajn, videografiju, fotografiju i digitalni marketing. Nakon godine u Splitu vratio se u Zadar, upisao studij menadžmenta i nabavio Sony kameru:

– Tako je zapravo sve počelo. Motiviraju me razni YouTube kreatori, filmski producenti, ali i drugi kreativni ljudi poput glazbenog producenta Ricka Rubina. Mislim da ne treba inspiraciju i motivaciju tražiti samo kroz svoju branšu nego je treba spojiti ili se povezati i s drugima. Tako se, na primjer, dobije i najbolja pjesma ovogodišnje Eurovizije, "Rim Tim Tagi Dim" Baby Lasagne koji je i pobijedio u projektu Moja.hr prije dvije godine. U zadnje vrijeme volim snimati samo ljude u dnevnom životu, sirovo i statično samo na iPhoneu. Plan mi je kreirati cijeli serijal takvog sadržaja na Instagramu i TikToku kao i više se usmjeriti u travel i gastro videa. Kroz hranu možemo puno naučiti o kulturi jedne zemlje. Ne znam je li to rekao Anthony Bourdain, ali sigurno se vidjelo kroz njegove reportaže – kaže Domagoj, vlasnik obrta za digitalni marketing i kreiranje sadržaja.

Ne forsirajmo svoju zemlju

Svojim jednominutnim filmom koji ćemo vidjeti na završnici projekta Moja.hr 7. lipnja u Požegi Domagoj i Ivan žele poslati poruku kako je nužno nastaviti održivu i zdravu simbiozu između ljudi i okoline koju imamo, što se počinje odmalena i treba nas pratiti dalje kroz život te da ne forsiramo svoju zemlju i ne uništimo njezinu kvalitetu.

– Iako moram pohvaliti ljude koji održavaju sve parkove, obale i samo more u mojoj regiji, rado bih da se još više osvijesti kultura vožnje bicikla i da se barem sljedećim proširenjem Zadra misli na to. Volio bih i da država još više podrži male OPG-ovce i da konzumiramo i proizvodimo više hrane u Hrvatskoj. Rado bih da nam cilj bude zeleniji i da još više pazimo na naše more i prirodu – rekao je Domagoj Horak.