Djevojka zaradila kaznu jer je za vrijeme policijskog sata na povodcu šetala - svog dečka

Da bi što učinkovitije smanjile širenje koronavirusa, neke se zemlje odlučuju za puno restriktivnije mjere i ograničenja nego što su kod nas na snazi. Jedna od tih zemalja je i Kanada koja je za neke pokrajine uvela i četverotjedni policijski sat - pa stanovnici od 20 do 5 sati trebaju biti u svojim domovima - a slobodno je kretanje dopušteno samo zaposlenicima nekih 'za život nužnih djelatnosti', ali i vlasnicima pasa.

Zbog tih je restrikcija u subotu navečer u Quebecu jedna djevojka novčano kažnjena, nakon što ju je policija zaustavila dok je za vrijeme trajanja policijskog sata na uzici šetala - svog dečka.

Svoj je boravak vani iza 20 h, kako piše kanadski La Tribune, djevojka policiji mirno 'opravdala' objašnjenjem da je 'baš izašla prošetati psa', a prema riječima glasnogovornice policijske uprave Sherbrooke, ni mladić na povodcu ni njegova 'gospodarica' nisu bili raspoloženi za suradnju s policajcima.

- Policajci su im na mjestu uručili kaznu za kršene općinskog pravilnika, no ona im je otvoreno rekla da ju ne namjerava platiti, te da unaprijed zna da to neće biti jedina kazna koju će dobiti do ukidanja strogog policijskog sata.

- Za recidiv kazne mogu doći i do 6 000 dolara (oko 37.430 kn) - rekla je glasnogovornice kanadske policije.

I premda policija u mnogim dijelovima svijeta u zadnje vrijeme muku muči s onima koji krše razne mjere i ograničenja uvedena zbog pandemije, ima i onih koji cijene ovakvu 'domišljatost i kreativnost' pa je nakon objave na Twitteru priča o snalažljivom paru brzo sakupila na stotine lajkova i komentara odobravanja.

- Žena u Québecu, Kanada, dobila novčanu kaznu jer je svog dečka šetala na uzici nakon policijskog sata?- komentirao je jedan korisnik naslov iz Tribunea pitajući se 'je li svijet potpuno poludio', a mnogima je ovaj par kreativaca uljepšao dan koji i sami provode zatvoreni u svojim domovima.

