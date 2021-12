Djevojka otkrila: 'Sponzor mi je plaćao 13 tisuća kuna mjesečno samo da se dopisujemo'

Bailey Hunter iz Indiane, SAD, otkrila je sve transakcije između sebe i svog ‘sponzora’ na svom TikTok profilu te kako je mjesečno bila plaćena više od 13 tisuća kuna samo za dopisivanje.

U videu, kojeg prenosi Mirror, Bailey je objasnila da je upoznala muškarca dok je konobarila u restoranu Buffalo Wild Wings. On je u to vrijeme večerao s mlađom ženom, zbog čega je Bailey rekla da je znala da je to bila situacija sponzorstva.

“Odmah sam mogla reći da je to bila situacija sponzorstva. No, ja ne osuđujem i samo sam razgovarala s njima. Kada se spremao otići, ostavio mi je napojnicu od 100 dolara (oko 660 kuna) na račun od 40 dolara (oko 260 kuna) i svoju posjetnicu”, prisjetila se Bailey u videu.

Kada je shvatila koliku napojnicu joj je ostavio, već je bio napustio restoran. Stoga mu je odlučila zahvaliti porukom na broj s njegove posjetnice. Počeo ju je ispitivati kada radi sljedeći put i kada može doći na večeru u njezinu smjenu.

Uzbuđena mogućnošću da dodatno zaradi, Bailey je čovjeku rekla kada će sljedeći put biti konobarica. Kada se par upoznao, on je otkrio svoj plan da kupi bar i kako želi da ona barmen.

“Kad god bih mu poslala poruku, to bi uvijek bilo super ležerno. Uvijek bih pričala s njim kao što bih to radila s bilo kojim od svojih prijatelja”, otkrila je.

Upravo je bila kupila kuću i pričala mu o svojim borbama, uključujući kako su joj se perilica rublja i suđa pokvarile istog dana. No, kada joj je muškarac ponudio pomoć, nije mogla vjerovati.

“Počeo mi je slati novac za pomoć. Došlo je do te točke da bi mi salo novac bez da sam ga uopće pitala. To je trajalo tri godine, a onda je jednog dana rekao: 'Stvarno te želim izvesti na spoj.”

Bailey je pristala i odvedena je u kupovinu gdje je dobila Victoria Secret donje rublje, parfem i Michael Kors torbicu.

“Nikad nisam imala ništa slično”, rekla je Bailey razmišljajući o svom iskustvu. “A zbog života u Indiani, to nije nešto na što sam navikla. Onda mi je kupio VIP ulaznice za EDC Orlando, kupio mi je karte za koncert Cardi B. I budući da sam se toliko razmazila, htjela sam to ponoviti. Pa kad sam se odselila iz Indiane, dala sam ga jednom od svojih prijateljica. I počeo se brinuti za nju, brinuti se za sve njezine račune, vodio je u kupovinu”, ispričala je.

Nakon što se preselila, željela je pronaći drugog sponzora, pa je počela tražiti na web stranici Seeking Arrangement, ali je otkrila da nisu svi muškarci tako ljubazni kao muškarac kojeg je upoznala kao konobarica.

“Shvatila sam da je on bio jednorog. I većina sponzora želi više od samo slanja poruka”, zaključila je Bailey.

