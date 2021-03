Djevojka ostala šokirana: Odbila ga je nakon trećeg spoja pa ju je tražio - povrat novaca!

Aplikacije za spojeve ponekad mogu biti izvor jako loših spojeva, ali nitko ne očekuje da će ih netko pitati da im nadomjesti izgubljeno vrijeme i novac ako spoj završi loše, osim jednog muškarca, kako prenosi Mirror.

Naime, Alex Colboth iz SAD-a otišla je na spoj s muškarcem kojeg je upoznala preko aplikacije za spojeve, ali nakon trećeg spoja, shvatila je da on nije pravi dečko za nju. Iako je ona mislila da je stvar između njih gotova, on joj se ponovno javio i tražio je povrat novaca za sve spojeve na kojima su bili, a ona nije ništa platila.

- Bok, Alex, nadam se da si dobro. Mogu li saznati tvoj Venmo račun? Mislim da je pravedno, s obzirom na to da se više nećemo viđati, tražiti novac za sve spojeve koje nismo jednako platili - napisao joj je u poruci.

