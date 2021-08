Djevojka ostala šokirana kada joj je aplikacija za spojeve predložila jednog muškarca: 'Zaista neugodan spoj'

Rosie Holt odlučila je koristiti aplikaciju za spojeve Hinge kako bi pronašla svog savršenog muškarca, ali ostala je šokirana kada joj je aplikacija predložila da se upozna s muškarcem s kojim je ‘najkompatibilnija’ - njezinim bratom Charliejem Holtom.

Na svom Twitter profilu podijelila je fotografiju poruke koju je dobila od Hinga koja je glasila: ‘Najkompatibilniji: Charlie i Rosie, mislimo da biste se vas dvoje trebali upoznati’. Također je otkrila kako je Charlie primio istu poruku, unatoč tome što je ona već odbila priliku da se poveže s njim, kako piše The Sun.

Hingov algoritam za povezivanje usporedio je njihove profile te povezao par jer su oboje rođeni u županiji Somerset, sada oboje žive u Londonu te imaju slične interese i hobije.

Njezina objava brzo je postala viralna na društvenim mrežama, a mnoge korisnike nasmijala je ova situacija. “Pa barem im algoritam radi? Mislim, vas dvoje definitivno imate zajedničke stvari, poput vaših roditelj”, komentirao je jedan korisnik, dok je jedna korisnica dodala: "Pogledajte pozitivnu stranu! Već volite svekrvu i svekrva i oni vole vas. Nema novih obiteljskih problema!”

I mean obviously I told Hinge NO. But it’s doggedly pursuing it. pic.twitter.com/nyvsbudZlz