Djevojka kaže da jede samo meso: ‘Nikada nisam bila zdravija, a koža mi je čišća nego ikad!’

Bivša veganka tvrdi da joj je to što je izbacila sve voće i povrće i jela strogu 'dijetu za mesoždere' koja se sastoji samo od mesa, jaja i komadića sirovog maslaca, pomoglo da se osjeća bolje i zdravije. Studentica prava Victoria Ferraz već je sedam mjeseci na 'dijeti za mesoždere' i ne jede povrće ni voće - nakon što je odbacila ono što naziva 'veganskom propagandom', piše Mirror.

23-godišnjakinja je izbacila ne samo voće i povrće, već i sve šećere i ugljikohidrate nakon što se jednogodišnje veganstvo pokazalo kao 'najgora odluka u njezinom životu'. Otkako je odustala od bademovog i zobenog mlijeka u korist sirovog, kravljeg mlijeka, Victoria tvrdi da su njezini bolovi u zglobovima, akne i nadutost nestali i da više ne mora uzimati lijekove za hipotireozu.

Obično jede dva do četiri jaja za doručak sa slaninom ili pljeskavicama od govedine hranjene travom, pije maslac u kavi i uživa u ribeye odrescima za večeru svake večeri. Tvrdi da joj je promjena načina prehrane poboljšala kosu, nokte, akne i zdravlje.

Sada se osjeća bolje nego ikad i dijeli svoje putovanje sa svojom prehranom u nadi da će potaknuti druge da se pridruže 'zajednici mesoždera'.. Victoria iz Atlante, Georgia rekla je: "Svaki dan mi je drugačiji jer mi tijelo govori što želi. Trenutno, za doručak i večeru, jedem rebarca, pečenicu, svinjsku potrbušinu, puno jaja, slanine, pljeskavice, maslac, loj, cijeli niz proizvoda životinjskog podrijetla. Potpuno sam izbacila šećer sve vrste: voće, ugljikohidrati i prerađeni šećer. Ne jedem biljke, ne jedem povrće. Nema dana kada ih jedem. Nikada se ne bih vratila toj hrani jer sam se osjećala tako loše, a sada se osjećam tako dobro. Nikada više ne bih izložila svoje tijelo kroz to. Priznajem da je najgora odluka u mom životu bila složiti se da je veganstvo ispravno. Ja sam imala hipotireozu. Rečeno mi je da ću se s tim morati nositi do kraja života. Sada vidim da to nije istina. Moj cilj je bio prestati uzimati lijekove. Moj je liječnik jučer pogledao moje nalaze i rekao da nitko tko ima nalaze poput mojih, nema hipotireozu."

Victoria je kao dijete odgajana na dijeti punoj mesa, riže, graha i salata te je često uživala u keksima i pecivu za doručak. Nakon što je godinu dana u svojim dvadesetima prešla na biljnu hranu, zbog veganske 'propagande' i želje za mršavljenjem, njezino zdravlje se pogoršalo - no liječnici su joj rekli da su njezina nadutost i nedostatak energije normalni.

"Dugo sam jela sve što normalna osoba jede, nisam se ograničavala. Onda sam vidjela propagandu o biljnoj hrani i hamburgeru koji se sastoji samo od ulja sjemenki, vode i kemikalija. kupila sam ga jer sam htjela smršaviti.Bila sam luda, mora biti bademovo ili zobeno mlijeko. Mislila sam da su ljudi koji piju sirovo mlijeko ludi. Prije sam mislila da ne podnosim mliječne proizvode. Imala sam mnogo problema s crijevima poput nadutosti. Osjećao sam se tako umorno. Imao sam puno loših akni. Imao sam bolove u čeljusti, probleme sa sinusima i glavobolje gotovo svaki dan. Razgovarajući s mnogim stručnjacima i mnogim liječnicima, rekla bih im stvari o sebi, a oni bi rekli 'To je normalno'. Ali to nije bilo normalno i nisam se mogla tako osjećati svaki dan", ispričala je.

Otkako je prešla na prehranu 'mesoždera', tvrdi da su njezina dva obroka životinjskog podrijetla dnevno riješila sve njezine prijašnje zdravstvene probleme i za njih krivi šećer i 'oksalate' - spojeve koji se nalaze u voću, orašastim plodovima i sjemenkama. Osim povremene borovnice u 'vrlo rijetkim' prilikama, Victoria nije jela voće ili povrće od veljače zbog ovih oksalata, za koje vjeruje da su bili uzrok njezine 'upale' cijelog tijela. "S mesnom dijetom je sve bolje, moja kosa, moji zubi, moji nokti. Moje tijelo se oslobodilo upala. Sada imam toliko energije da se ne osjećam napuhnuto. Moje akne su nestale. Povrće s visokim udjelom oksalata uzrokuje mnogo upala u našim tijelima. Vrlo rijetko ću pojesti nekoliko borovnica, ali trenutno se jako trudim da ne jedem ništa od toga", dodala je.

