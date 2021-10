Djevojka ispričala: 'Moja šogorica ima previše djece, više im neću kupovati poklone'

Rođendanski darovi mogu biti sporna tema, posebno kada je u pitanju obitelj. Tako je pokušaj jedne žene da ograniči potrošnju na darove za svoje nećake loše prošao, a mnogi su je optuživali da je zla, kako piše Mirror.

Žena je objavila na Mumsnetu, gdje je objasnila da njezina šogorica uskoro očekuje svoje peto dijete. Sada bi htjela prestati slati rođendanskim poklonima svojoj nećakinji i nećacima jer to postoje previše skupo.

Susjedi su odbili stišati muziku usred noći, majka dvoje djece smislila je genijalnu osvetu:

"Posljednjih deset godina rodila je bebu svakih nekoliko godina. Osjećam se kao da darivanje nikad ne prestaje; uvijek je nečiji rođendan ili Božić. Vrlo su dobro raspoređeni!", objasnila je na roditeljskom forumu.

"Nekad sam se slagala s kupovanjem čestitka i darova, ali morala sam prestati jer smo se godinama borili sa začećem i sve me to jako uznemirava. Moj partner je neorganiziran. On je izgubljen s ovim poklonima i čestitkama. Ne želi dati samo novac jer se želi potruditi. To je jedna od stvari koje volim kod njega, ali uvijek ostavlja stvari do zadnjeg trenutka i obično je u redu, ali nestalo mu je sreće”, nastavila je.

Sada se posvađao sa svojom sestrom jer je zaboravio na rođendan jednog djeteta i optužila ga je da je sebičan. Nakon njihove svađe, žena je upitala bi li bilo nerazumno prestati potpuno davati rođendanske darove.

"Dakle, jednostavno ne biste priznali njihove rođendane? Ili biste samo poslali čestitku? Čini mi se pomalo zlobno, ne mogu razumjeti zašto biste to učinili”, komentirala je jedna osoba, dok je druga rekla: “Čak i da nemate problema sa začećem, potpuno ste razumni. Vaša šogorica mora shvatiti da imati veliku obitelj je u redu, ali ne može očekivati da svake godine sve više trošite na njih.”

Top 20 najboljih svjetskih destinacija: Hrvatska se našla na ljestvici!