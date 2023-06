Djevojka (24) kaže da stariji muškarci plaćaju izlaske s njom: "Omogućili su mi da proputujem svijet"

Nakon što je na TV-u pogledala dokumentarnu emisiju o odnosu imućnih starijih muškaraca i mlađih zgodnih djevojaka, Britanka Charlotte Davies (24) je, kaže, pomislila kako bi to mogao biti pravi put za nju i ostvarenje njenih životnih ciljeva. “Negdje u to vrijeme sam baš bila izašla iz jedne duge veze i znala sam da se neko vrijeme ne želim opet upuštati u nešto ozbiljnije”, rekla je Davies za Kennedy News. "S dečkima bih izašla tek tako da odem na neki spoj pa sam pomislila da bih isto to mogla raditi i sa starijim muškarcima koji bi me za to i plaćali". Ubrzo je počela koristiti dating aplikaciju preko koje je pronalazila potencijalne partnere; uglavnom stare od 30 do 60 godina, a koji su za spoj s njom bili spremni platiti nekoliko stotina funti.

Danas Davies ima desetak takvih muškaraca koji za izlazak s njom plaćaju 300-tinjak eura, a sa svakim od njih se, tvrdi, osjeća više cijenjenom nego u bilo kojoj prošloj ljubavnoj vezi s nekim svojim vršnjakom. “Zbog prirode naših dogovora to nije nešto što sam očekivala, ali osjećam da me ti muškarci poštuju više nego oni s kojima sam do nedavno izlazila”, rekla je. "Ne znam jesam li samo ja birala pogrešne, ali ima nešto u malo starijim tipovima koji su nešto više vidjeli i proživjeli i shvatili što je zaista važno i što žele."

Kad upozna nekog takvog, Davies, kaže, prvo pokuša procijeniti atmosferu i potencijalnu kemiju među njima, a tek onda započne razgovor o cijeni za spoj ili za seks. A osim novca, tvrdi, veseli je osjećaj da u živote usamljenih i razočaranih muškaraca unosi malo radosti. “Mnogi od njih su pomalo nedruštveni i sramežljivi, tako da može biti izazov natjerati ih da se otvore, ali ja uživam pokušavati”, rekla je. "A i ja se jako dobro i samouvjereno osjećam u njihovom društvu". Svi s kojima je do sada izašla bili su, priča, jako ljubazni prema njoj, vjerojatno zato što cijene njeno društvo jer nisu zadovoljni sa ženama koje su inače u njihovim životima ili su pak sami i usamljeni", kaže Davies. “Kad se nađem s njima, ponašaju se kao da njihovom životu dodajem neku pravu vrijednost, što je stvarno lijepo.”

A ponekad ju ti muškarci, objašnjava ona, za nagradu odvedu u shopping ili joj plate neko putovanje pa se baš prije par tjedana vratila s jednog takvog financiranog putovanja u Pariz. "Volim putovati i zahvaljujući ovakvim dogovorima sam puno toga vidjela. Stvarno je lijepo imati sve unaprijed plaćeno", kaže 24-godišnjakinja i tvrdi da će, ako ikada naiđe 'onaj pravi', raskinuti sve druge aranžmane. "U međuvremenu, u ovakvim vezama stvarno uživam. I ne mislim da ću tako skoro prestati."

