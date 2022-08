Djeveruša joj ukrala 26 000 kuna i pobjegla: 'Mislim da nisam prva kojoj je to napravila!'

Organiziranje djevojačke zabave može biti vrlo stresno, ali i poprilično skupo. No, za jednu mladenku stvari su bile još teže kada je jedna od njezinih djeveruša odlučila ukrasti £3,000 (oko 26 tisuća kuna) i pobjeći, samo dva tjedna prije samog vjenčanja.

Kako piše The Sun, mladenka Emma na Tik Toku je podijelila video u kojemu je ispričala priču o svojoj jako bliskoj prijateljici koja ju je prevarila i izdala na grozan način.

- Zamolila sam ju da mi bude djeveruša kada sam se zaručila prije tri godine jer smo bile zaista jako bliske. Kako je vrijeme odmicalo, uskoro su moje prijateljice počele organizirati moju djevojačku zabavu i svaka je imala drugačiju ulogu. Ta 'prijateljica' raspolagala je svim novcem i imala je zadatak rezervirati smještaj. Nismo isplanirale samo jednu večer, već cijeli vikend tako da je to zaista bilo puno novaca - rekla je Emma.

Stvari su tekle glatko sve do otprilike dva tjedna prije djevojačke zabave, kada je djeveruša počela slati razne čudne poruke Emmi i ostalim djeverušama, kako bi, kako je i sama napisala, započela dramu. To je trajalo nekoliko sati prije nego što su ostale djeveruše kontaktirale Emmu i rekle joj da su pod stresom jer im je potpuno prestala odgovarati, a u to vrijeme je prestala odgovarati na poruke i Emmi.

Njezin budući suprug i prijateljice potom su nazvali hotel u kojemu je trebao biti rezerviran smještaj, kako bi vidjeli mogu li zamijeniti ime na rezervaciji, a tada im je rečeno da nemaju rezervaciju i da su sva mjesta u hotelu popunjena. Emmina kuma tada je kontaktirala majku od te prijateljice i objasnila joj što se dogodilo, a ona je bez ikakvih pitanja samo prebacila taj novac natrag njima na račun.

- Dok se sve to događalo, nismo se niti jednom čule s njom i shvatile smo da nas je blokirala na svim društvenim mrežama. Nakon što smo dobile novac natrag, napokon smo organizirale našu djevojačku zabavu, no sada su već prošle dvije godine od svega, a mi ju nismo niti čule niti vidjele od kada se sve to dogodilo - objasnila je.

Korisnici su bili šokirani postupkom njezine 'prijateljice', te je ispod videa uskoro bilo mnoštvo različitih komentara.

- Mislim da je jako čudno što je samo tako nestala, ali u svakom slučaju ovo je grozno - napisao je jedan korisnik.

- Tužna činjenica da je njezina mama odmah vratila novac, znači da vjerojatno nije prvi put da je napravila tako nešto - komentirala je druga korisnica, a Emma se s tim složila.

