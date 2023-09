Dečko ju je zaprosio iz šale pred hrpom ljudi: ‘Nikad nisam bila tako ponižena!’

Žena je ostala slomljena nakon što ju je njezin dečko "šaljivdžija" zaprosio iz šale u restoranu punom ljudi. Naime, 24-godišnjakinja je objasnila kako je s dečkom u vezi već pet godina - te smatra da je veza "zdrava i stabilna". No, njezino mišljenje o 26-godišnjem dečku potpuno se promijenilo jedne večeri kada je "odglumio prosidbu" za šalu, piše Mirror .

Na Redditu je napisala: "Moj dečko, Andrew, oduvijek je bio šaljivdžija i cijelo vrijeme se šali sa mnom. I ja to radim njemu, ali danas je otišao predaleko." Andrew je isplanirao dan iznenađenja, zamolivši je da se probudi u 7 ujutro jer je rezervirao spa dan. "Bila sam prilično iznenađena jer to nije bio poseban dan ili tako nešto, ali bila sam spremna. U toplicama mi je rekao kako želi otići u otmjeni restoran nakon što završimo i da on plaća. Naravno da sam pristala jer dugo nismo bili zajedno vani. Zatim smo otišli u restoran, imali smo lijepu i romantičnu večeru i općenito se lijepo proveli. Pričali smo o kući koju planiramo useliti i čavrljali o drugim stvarima."

VEZANI ČLANCI:

Oko 40 minuta nakon obroka, Andrew je kleknuo i izvadio malu kutiju iz džepa. "Srce mi je prestalo kucati. Ovo nisam ni predvidjela. Nikada prije nismo razgovarali o prosidbi, ali također sam mislila da je sada dobro vrijeme. Održao je govor o tome kako sam najljepša djevojka na svijetu i kako želi živjeti sa mnom zauvijek i završio s 'Hoćeš li se udati za mene, princezo?' Naravno, rekla sam da!" Ali nekoliko sekundi kasnije, Andrew je prasnuo u napade smijeha kad je otvorio kutiju i otkrio komad papira na kojem je pisalo: 'Šalio sam se'", ispričala je.

Shrvana, žena ga je ošamarila dok su joj suze tekle niz obraze. Prekinula je s njim prije nego što je istrčala iz restorana pokušavajući se sabrati. "Sada sjedim u krevetu i plačem i ne znam što da radim. Slao mi je poruke i zvao me, ali nisam odgovorila jer se osjećam tako tužno, izdano i uglavnom ljuto. Mislila sam da je ovo to će biti jedan od najboljih dana u mom životu. Što da radim?"

Kao odgovor, jedan je korisnik napisao: "Ne mogu zamisliti da to radim u restoranu punom ljudi i svi oni to gledaju. Sjediti i gledati kako jedna osoba uništava drugu na takav način, to je kao da gledate nesreću vlaka. On je to napravio u otmjenom restoranu i budući da sam radio u jednom, nadam se da je upravitelj nakon plaćanja jasno dao do znanja da nije dobrodošao natrag. Što je s tim odraslim ljudima koji misle da su te nečuveno štetne podvale u redu? Tko ih je odgojio?" Drugi korisnik je dodao: "Ako ga primi natrag, kasnije će biti još jedna njegova šala u krevetu s nekom drugom ženom." Treća osoba je komentirala: "Ovo nije bila šala. Bilo je poniženje."

Mladoženja u viralnom videu pročitao zavjete kakve vjerojatno ni jedna mladenka ne bi htjela čuti!