Danas slavimo Dan Pokemona: Ovo sigurno niste znali o njima!

Međunarodni dan Pokemona slavi se na današnji dan, 27. veljače, kada je godišnjica lansiranja prvih Pokemon igara u Japanu 1996. godine. Prvotno nazvana Pocket Monsters, videoigra je nastala 1995. godine. No, 1996. godine dolazi do konflikta u Nintendu te se ime mijenja u Pokémon. Glavna fraza igre u japanskoj verziji bila je Pokémon Getto Daze! – Let’s Get Pokémon!, odnosno na hrvatskom "Moraš skupit' sve!".

Dok nastavljamo slaviti 26. godišnjicu Pokemona, donosimo vam neke od najzanimljivih i neobičnijih činjenica o ovoj popularnoj franšizi.

Pokemon je druga najprodavanija franšiza svih vremena te je jedina video igra koja se pojavila na naslovnici magazine Time, kako piše Facts.net.

Bulbasaur je prvi Pokemon u Pokedexu, dok je Rhydon prvi koji je ikada stvoren te danas postoji oko 800 vrsta Pokemona i njihov broj nastavlja rasti. Unatoč svom ranom stvaranju, Rhydon se nalazi na 112. mjestu u Pokedexu.

Foto: Pokemon

Pikachu je japanski izraz za škripanje i svjetlucanje, no on nije originalna maskota za franšizu. Naime, originalna maskota prije Pikachua bila je Clefairy. Zbog promjene u zadnji čas, Pikachu je umjesto toga dobio ulogu.

Foto: Pokemon

Pokemon Slowbro je jedinstven po svojoj sposobnosti da se vrati na svoju prethodnu evoluciju Slowpokea. Stvorenje se u početku razvija kada se Shellder uhvati za Slowpokeov rep, a čini se da je proces obrnut ako se Shellder ikada pusti.

Foto: Pokemon

U Pokemon anime seriji, Pikachu i Meowth nalaze se na suprotnim mjestima. Pikachu je broj 25 u Pokedexu, dok je Meowth obrnuti broj 52. Tu je i očiglednija povezanost Pikachua prikazanog kao miša te Meowtha kao mačke.

Foto: Pokemon

Pokemonu Psyduck jednog od glavnih likova, Misty, trebale su 942 epizode da bi ispravno koristio Water Gun. To je rekord za najduže vrijeme koje je trebalo jednom Pokemonu da nauči i ispravno koristi svoj pokret.

Foto: Pokemon

