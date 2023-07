Daleko od istine: Mitovi o seksu u koje ne biste trebali vjerovati!

Iako smo u modernom vremenu, nedostatak seksualnog obrazovanja zaista može biti na vrhu liste stvari koje treba promijeniti. Kao rezultat neznanja, mnogi još uvijek vjeruju u neke neistine što za rezultat može imati smiješne, ali i tužne posljedice. Ovo su neki od najčešćih mitova u koje mnogi još i danas vjeruju…

Veličina stopala odgovara veličini penisa

Ne postoji način da se kaže koliki će penis biti na temelju veličine stopala ili veličine ruke ili bilo kojeg drugog dijela tijela osim penisa, prenosi Pure Wow. Tijekom studije iz 2002. godine koju su proveli Odjel za urologiju i bolnica St. Mary u Londonu, dva su urologa izmjerila duljinu istegnutog penisa 104 muškarca i to povezala s veličinom njihovih cipela. Na kraju su otkrili da nije bilo statistički značajne korelacije između veličine cipela i duljine istegnutog penisa.

Muškarci razmišljaju o seksu svakih sedam sekundi

Na svu sreću, ovo je vrlo lažno. Kada bi muškarci razmišljali o seksu svakih sedam sekundi, to bi značilo oko 8000 puta dnevno. U stvarnosti, prema Institutu Kinsey, 54 posto muškaraca reklo je da razmišlja o seksu nekoliko puta dnevno, a 43 posto je reklo da je to bilo nekoliko puta tjedno.

Žene su prirodno manje zainteresirane za seks

Iako žene možda aktivno razmišljaju o seksu rjeđe nego muškarci (Kinseyjeva studija pokazala je da 19 posto žena razmišlja o seksu više puta dnevno, a 63 posto razmišlja o tome nekoliko puta tjedno), to ne znači da žene manje žele seks. Sarah Hunter Murray, bračna i obiteljska terapeutkinja, rekla je: “Ne samo da je ideja da muškarci imaju veći seksualni nagon previše pojednostavljena ideja, ali zapravo nije istinita.”

Žena će krvariti kada izgubi nevinost

Neke će krvariti, neke neće. Neki će misliti da je žena već izgubila nevinost ako ne krvari, što je tužno u današnje vrijeme, ali i zabrinjava činjenica da mnogi ne znaju kako i upotreba tampona ili tjelovježba može dovesti do pucanja himena, no to ne znači da je žena time izgubila nevinost.

Dobar seks je kao onaj iz porno filmova

Ne, nije. Dobar seks je onaj u kojem oba partnera uživaju, bez obzira na položaj ili duljinu trajanja.

Zbog kondoma ćete moći dulje "trajati"

I dok se mnoge vrste kondoma reklamiraju kao one koje će poboljšati užitak, ali i spriječiti preuranjenu ejakulaciju, istraživanja nisu dokazala te tvrdnje.

