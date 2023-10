Dadilja razotkrila klijentovu aferu i izazvala brojne reakcije: 'Učiniti pravu stvar nije uvijek dobro'

To je situacija u kojoj svi volimo misliti da bismo rekli istinu ako bismo se ikada našli u njoj, ali što se događa kada bi vas to moglo stajati posla? Jedna se dadilja našla upravo u ovakvoj nevolji - uplašena da je zauvijek izgubila posao jer je priznala istinu jednom od svojih poslodavaca. Naime, 23-godišnja dadilja nedavno je bila u restoranu sa svojim dečkom kada je ugledala tatu djeteta koje čuva, kako se ljubi sa ženom za koju kaže da definitivno nije djetetova mama, piše Mirror.

Ostavljena s dilemom treba li djetetovoj mami reći čemu je svjedočila - dadilja se sada pita je li donijela pravu odluku. Na Redditu je objasnila kako je svog dečka natjerala da odu iz restorana čim je vidjela poljubac. Dodala je i kako je obitelj poznavala otkad je dijete imalo mjesec dana pa ih je jako dobro znala.

Incident se dogodio u subotu navečer, a ona je priznala da ju je sljedećeg dana mučilo što učiniti. No, u svojoj je objavi otkrila da je djetetovoj mami ispričala što je vidjela u ponedjeljak ujutro."Ušla sam, duboko udahnula i samo objasnila što sam vidjela. Nadala sam se da će mi možda reći da je njihova veza otvorena ili da se već rastaju, ali nažalost, to se nije dogodilo. Odmah su joj potekle suze na oči i samo je odmahivala glavom u nevjerici, a stalno me pitala jesam li sigurna da sam vidjela baš njega. Rekla sam joj da jesam, a ona je i dalje plačući otišla na posao", ispričala j.

No, unatoč tome što je dadilja mislila da radi ono što je najbolje, završila je svoju objavu objasnivši da se djetetova mama vratila s posla i da je bila "hladna" s njom te od tada s njom nije razgovarala. "Kasnije te večeri dobila sam poruku u kojoj je pisalo da će ona i dijete ostati kod njezinih roditelja tjedan ili dva i da me neće trebati kao dadilju dok se ne vrate. Nisam primila bilo kakvu daljnju komunikaciju od nje", dodala je.

Dadilja je postavila pitanje je li u krivu što je rekla istinu, no mnogi su ljudi požurili u njezinu obranu. Komentirajući ispod objave, jedan je korisnik rekao: "Učinili ste pravu stvar, ali vjerojatno ćete se morati nositi i s posljedicama. Ponekad činiti pravu stvar ima negativne posljedice." Druga je osoba komentirala: "Obitelj se možda raspada pa možda više nemaš posao dadilje, ali to nije tvoja krivnja. Učinila si pravu stvar. Da sam ja na mjestu te žene, htjela bih da mi se kaže." Treći je dodao: "Glasnik je uvijek negativac. Žao mi je što ste na teži način naučili da činiti pravu stvar nije uvijek dobro."

