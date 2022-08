Čini vam se kao da vam dani prebrzo prolaze? Za to postoji logično objašnjenje

Čini li vam se da vam se kako starite život samo ubrzava? Što smo stariji, godine kao da brže prolaze, no čini se da nisu samo godine te koje kao da ubrzavaju vrijeme. Kada je sve bilo zatvoreno zbog pandemija korona virusa, dani su se ponavljali, no za većinu je to razdoblje prošlo nekako brzo. Dakle, zašto nam se to događa?

Kako piše Metro, trenerica mentalnog zdravlja dr. Hana Patel kaže da postoji logično objašnjenje.

- Kada je riječ o starenju, glavna stvar u kojoj se sve teorije slažu je da kada smo mlađi, budući da prvi put doživljavamo mnoge podražaje našem mozgu treba više vremena da obradi informacije. Što mozak stvori više novih sjećanja i iskustava, to je naša percepcija vremena kraća. Dakle, naša se percepcija vremena mijenja s godinama - objasnila je.

Will Donnel, suosnivač i stručnjak za njegu u tvrtki Lottie, također objašnjava da neka istraživanja pokazuju da kako starimo, vrijeme koje je potrebno našem mozgu za obradu informacija, raste.

- Kako rezultat toga, više 'stvarnog' vremena prolazi između svake vizualne slike koju obrađuje naš mozak, pa se percepcija vremenom ubrzava - rekao je.

Također se čini da vrijeme brže prolazi ako se svaki dan držimo iste rutine. Stručnjakinja Hana objašnjava da je to povezano s našim mozgovima koji su izloženi istim podražajima. Čini se da je to tako zato što nismo izazvani novim iskustvima ili učenjem, a nedostatak nečeg 'nezaboravnog' što se ističe u danu, na što bi se mogli usredotočiti, također će utjecati na to kako doživljavamo vrijeme koje prolazi. Međutim, nije loše imati raspored koji se ponavlja. Will kaže da slijeđenje poznate rutine pomaže strukturirati dan, a može donijeti i utjehu i smanjiti razinu stresa, osobito kako starimo.

No, to sve može i utjecati na mentalno zdravlje. Vrijeme može biti stresan koncept za sve nas na različite načine. Will objašnjava da to može uzrokovati da tjeskobu ili stres, što dovodi do problema s mentalnim zdravljem. Zato predlaže da svako malo napravite neko malo, nezaboravno iskustvo, ili da učinite nešto što će vaš dan barem malo 'izbaciti' iz rutine, jer to sve utječe na to kako se doživljava vrijeme koje prolazi.

- Učenje nove vještine ili aktivnosti, promjena rutine ili dodavanje jedne nove stvari u vašu rutinu svaki dan, također će pomoći u stvaranju više uspomena i usporavanju dana - predložila je stručnjakinja Hana.

Stručnjaci također naglašavaju da je važno osigurati da imamo dovoljno odgovarajućih, mirnih razdoblja sna, jer to isto tako može utjecati na našu percepciju vremena.

