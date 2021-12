Cijelo vrijeme pogrešno oblačimo grudnjak, stručnjaci otkrili kako to napraviti da se ne uništi

Jedna od prvih stvari koju žene rade ujutro je oblačenje grudnjaka, a s obzirom na način zakopčavanja - na leđima - većina ga prvo okrene naopako, zakopča s prednje strane, a zatim okrene prema iza i za kraj navuče naramenice.



Iako smo mislili da je to najlakši, ali i najispravniji način, stručnjaci su za The Sun otkrili da je to potpuno pogrešno i da tako zapravo uništavamo donje rublje.

Uvijek oblačite grudnjak odmah na pravu stranu, dakle da kopča ide na leđa. Ako vam je teško na taj način pravilno zakačiti kukice, možete se lagano nagnuti prema naprijed. Bitno je jedino da ga nikada ne okrećete od naprijed prema nazad jer ga na taj način savijate i prije će se uništiti.

