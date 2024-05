'Bugarska Barbie' već je potrošila 23 eura na svoje usne, ali još nije gotova s korekcijama koje joj mogu ugroziti život

Andrea Ivanova, 26-godišnjakinja iz Sofije, poznata kao Bugarska Barbie, opet je privukla pažnju medija objavivši nove fotografije. Andrea, koja se često opisuje kao djevojka s najvećim usnama na svijetu, ovoga puta pozirala je iz kreveta. Kao i uvijek, njezine objave izazvale su mješovite reakcije - od divljenja do šoka.

Prošlog srpnja, Andrea je bila prisiljena otvoriti novi profil na Instagramu, koji je do sada privukao više od 30 tisuća pratitelja. Među njima su i ljubitelji estetskih korekcija, ali i kritičari koji smatraju da bi Andrea trebala prestati posjećivati estetske kirurge.

Foto: @andrea88476

Do danas je Bugarska Barbie primila više od 30 injekcija hijaluronske kiseline. Nedavno je portal The Sun objavio kako Andrea planira ubrizgati filere s obje strane nosa kako bi ujednačila lice i zadržala mladolik izgled, unatoč upozorenjima liječnika koji joj ne mogu dovoljno naglasiti koliko je to opasno.

Andrea je već potrošila više od 23 tisuće eura na svoje usne, a sada će dodatno uložiti 500 eura na filere oko nosa zbog pojave bora. ‘Tamo se nalaze sinusi i mnoge krvne žile. Ako dođe do začepljenja, to bi moglo ugroziti moj život’, priznala je Andrea, svjesna rizika koje nosi njezina opsesija estetskim zahvatima.

VEZANI ČLANCI:

Dodaje: 'Moj liječnik je rekao da je vrlo važno imati filer na tim područjima jer ako ga nema, s godinama će moje lice izgledati staro. Kako imam veliku količinu filera u usnama, kao i u jagodicama, dolazi do nakupljanja filera s obje strane lica, što uzrokuje bore. Tako osjetljiva područja potrebno je hidratizirati i injektirati kako bi stvari bile svježe i mlade. Ipak, drugi liječnici su uvjereni da ja idem predaleko sa ovim zahvatima, ali ja ću nastaviti s time bez obzira na posljedice'.

Foto: Andrea Ivanova/Facebook

Transformacija Andree Ivanove započela je 2018. godine. Fotografije iz prošlosti, koje još uvijek čuva na Facebooku, pokazuju da je prije prvih korekcija bila lijepa i simpatična djevojka.

Djevojka otkrila: 'Želim izgledati kao Barbie, ali obitelj me se odrekla zbog plastičnih operacija'