Bračna terapeutkinja otkrila: Kompatibilnost u vezi ne mora uvijek biti dobra stvar

Kada pomislite na ideju romantične kompatibilnosti, ono što vam vjerojatno padne na pamet je dvoje ljudi koji si jednostavno savršeno pristaju i vjerojatno će biti sjajan par. Ali ono što mnogi ljudi pogrešno shvaćaju o kompatibilnosti, prema jednoj bračnoj terapeutkinji, jest da to zapravo nije uvijek dobra stvar, piše Mind Body Green.

Tamna strana romantične kompatibilnosti

Prvo treba definirati na što se misli kada se govori o kompatibilnosti:

- Kompatibilnost je prirodan način uspostavljanja odnosa s drugom osobom i osjećaja povezanosti bez napora - rekla je licencirana terapeutkinja za parove, Racine Henry, Ph.D.

Nije potrebno biti sličan da bismo bili kompatibilni, napominje ona, a zapravo, kompatibilnost često proizlazi iz toga što dvoje ljudi ima mehanizam za rješavanje sukoba u područjima u kojima se razlikuju.

- Kompatibilnost u vezi proizlazi iz postojanja komplementarne veze, ali tu stvari također postaju zamršene. Samo zato što su dvije osobe kompatibilne ili imaju osobine koje se nadopunjuju ne mora uvijek značiti da je to zdrava ili pozitivna komplementarnost. Ponekad se dvoje ljudi nadopunjuju na načine koji možda nisu u najboljem interesu jedne ili obje osobe. Možda postoji netko dominantan tko nađe partnera koji je pasivan. To će vjerojatno pomoći njima dvoje da prođu kroz sukobe. Dominantna osoba će jednostavno prijeći preko pasivne osobe, koja će zauzvrat pristati i slagati se s partnerovim odlukama. To znači da bi veza mogla potrajati, ali ne mora nužno značiti da bi trebala - objašnjava ona.

Kako kaže, mnogo je primjera nezdrave kompatibilnosti: Narcisi često traže takozvane ehoiste, svoje samozatajne suprotnosti, koje mogu lakše iskoristiti. Osoba koja ne daje puno u vezi mogla bi biti sjajna s nekim tko ne traži puno, prikrivajući sebičnost prvoga i problem napuštanja drugoga.

Što tražiti osim kompatibilnosti

Samo zato što se dvoje ljudi dobro slaže ne znači da se zapravo odlično slažu, a to što veza tehnički "funkcionira" ne znači da je zdrava. Ljudi mogu biti privučeni ljudima iz pogrešnih razloga, a ponekad mogu ostati u nezdravim vezama samo zato što su im poznate ili ugodne. U takvim situacijama "kompatibilnost" nam ne pomaže.

Osim kompatibilnosti, važno je provjeriti postoje li osnovni sastavni elementi zdrave veze - stvari poput povjerenja i ranjivosti, ravnopravnog davanja i uzimanja između partnera, sposobnosti da se brinete za sebe i za vezu istovremeno, i osjećaj istinske sigurnosti. A prema terapeutu za odnose Jordanu Dannu, zdrav odnos zapravo zahtijeva zdravu dozu diferencijacije.

