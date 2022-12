Bračna savjetnica tvrdi: "Kad sjednu na naš kauč, žene se najčešće žale na ovu stvar..."

Bračna savjetnica Corrin Voeller podijelila je na što se žene najviše žale kada je riječ o problemima u njihovoj vezi. Objasnila je razliku između 'aktivne odgovornosti' i 'pasivne odgovornosti' kako bi istaknula čest problem u braku, a njezino objašnjenje potaknulo je pravu raspravu na Tik Toku, piše Yahoo!.

- Aktivna odgovornost bila bi da tražite stvari koje biste mogli učiniti i preuzimate odgovornost za stvari koje se trebaju napraviti u kući. Pasivna odgovornost bila bi biti na raspolaganju za pomoć, ali čekati da vam netko kaže što trebate učiniti - objasnila je stručnjakinja.

Tako je prva stvar koja ženama smeta, kako kaže, to što muževima uvijek moraju govoriti što da rade kada se pokušavaju dogovoriti oko podjele kućanskih poslova. Primjerice, kada partnera upitate "zašto nisi oprao suđe", a on vam na to odgovara "pa nisi mi rekla". Dakle, sam neće preuzeti odgovornost nego će učiniti što mu je rečeno. Dok bi aktivna odgovornost bila kad bi partner oprao suđe bez da ga vi upozorite. Sigurno vam je poznata ova situacija, a bračna savjetnica vas potiče da razmislite o tome koju ulogu igrate u svojoj vezi.

- Ovo je jedna od glavnih stvari na koje mi se žene žale, njihovi muževi čekaju da im one kažu što trebaju učiniti. Dok one zapravo čekaju partnera koji je aktivno odgovoran za kuću i djecu te ne čeka da mu žena kaže što da radi - tvrdi ona.

Njezin video prikupio je više od milijun pregleda, a brojne žene pronašle su se u onome što je stručnjakinja rekla.

- Da, nakon 26 godina shvatila sam da mi je bolje biti sama. Sada mora smisliti samo kako će se brinuti za sebe. Ne nedostaje mi - napisala je jedna korisnica.

"Savršen način da ovo objasnim. To je izuzetno frustrirajuće. Već imam petero djece, ne treba mi šesto, treba mi partner", komentirala je druga, a treća je dodala: "Imam aktivnu odgovornost za cjelokupno postojanje svoje obitelji. I zbog toga jednostavno gubim razum."

No, bilo je i onih koje se s ovim nisu složile. " I suprug i ja smo aktivni. Rijetko se svađamo oko kućanskih poslova ili brige o djeci. Osjećam se kao prava sretnica!"

