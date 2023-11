Blizanci će se više baviti društvenim životom, a Rakovi bi mogli pronaći ljubav na neočekivanom mjestu

OVAN

LJUBAV: Uglavnom ćete igrati na kartu zavođenja, erotike i seksa. To će vam zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Ako pokušate malo više razgovarati s drugom stranom, naići ćete na nerazumijevanje i kaos. Zato šutite i jednostavno volite.

KARIJERA: Vaši poslovi sada kreću jednim novim pravcem koji možda nije bio očekivan. Budite spremni na još poneko iznenađenje jer će vam ono donijeti priliku za razvoj vaše vlastite kreativnosti. Bit će i invencija.

ZDRAVLJE&SAVJET: Tko može, neka putuje. Makar na izlet.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Povezanost s voljenom osobom bit će jaka u dalekim i neobičnim temama i bavljenjima. Pred vama su dani u kojim ćete razmjenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražit će osobu iz svojih snova.

KARIJERA: Djelovanje iz sjene činit će vam se najbolja varijanta rada. Zato ćete sve činiti mirno, bez previše atrakcija. Uživat ćete u sitnicama. Neki će svoje ambicije svesti na realnu mjeru i to će im goditi. Bit će i onih koji će vagati svoja postignuća iz prošlosti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su erotski snovi.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Sve ćete se više baviti svojim društvom, premda nećete zanemariti ni voljenu osobu. Ipak, što se emocija tiče, proradit će vaša društvena faza. Mnogi neće razlikovati tko je tko jer će cijelu ekipu doživljavati kao jednu cjelinu. Pazite.

KARIJERA: Neki će umišljati da mogu više nego što zaista mogu. Otuda će se suočiti s određenim frustracijama. Važno je biti realan i postaviti ciljeve na zreo način. Oni koji u tome uspiju kretat će se prema dobrim rezultatima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite preveliki materijalist.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

RAK

LJUBAV: Ovih dana ljubav bi mogli naći na putovanju ili krećući se van uobičajenih ruta. Za neke bit to mogla biti i ljubav iz snova. Ipak, ne žurite, jer ako sve počne prenaglo, tako bi se moglo i razvodniti. Idite polakše, pa će sve biti stabilnije.

KARIJERA: Mnogi će na poslu pokazati emocije ili će shvatiti koliko vole ono što rade. Otuda će proisteći i nova motivacija, te svježe ideje. Vaša discipliniranost, predanost i energija bit će zarazni. Neki će pokrenuti kolege oko sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki mijenjaju frizuru.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

LAV

LJUBAV: Bit ćete usmjereni na nove ljude i nova poznanstva, ali i dalje postoji mogućnost provokacija, pa i rasprava koje vam ne idu na ruku. Radi se o tome da trebate paziti kako komunicirate. Zato se ne zalijećite. Budite taktični i uviđavni.

KARIJERA: Maštat ćete o boljem poslu i većim poduzimanjima. Kad se trgnete brzo ćete se spustiti na zemlju. Važno je biti realan i postaviti ciljeve na zreo način. Oni koji u tome uspiju kretat će se prema dobrim rezultatima. Samo treba više strpljenja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite taktični sa šefovima.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Vaše ljubavne dogodovštine i lovačke priče postat će sve popularnije, a vi osoba bez koje se u društvu ne može. Svaki dan događat će se nešto što će vam buditi osjećaje i činiti vaš privatni život ispunjenim. Bit ćete jako zabavni drugima.

KARIJERA: U trenutcima kad osjećate povećan pritisak na temu rokova posla pozovite se na svoja prava. Tako ćete stvari usmjeriti u pozitivnom pravcu i izbjeći nepotrebne rasprave. Ne zavaravajte se da vas vole, njima je do toga da vas koriste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imajte mjere u svemu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

VAGA

LJUBAV: Privlačit će vas mogućnost ljubavne veze s uglednom osobom, ali strasti vam neće dati mira da bi funkcionirali taktično. Vodit ćete u sebi jaku borbu između razuma i osjećaja. Bilo bi bolje povesti za razumom, bar zasad.

KARIJERA: Što god se nađe na dnevnom redu, vi ćete biti glavni pokretač cijele stvari. Uz to će ići i određeni napori, pa i stresovi. Imat ćete energije za dvoje, pa vam ništa neće biti teško. Vaši potezi dobit će na značaju, a vaš ugled će porasti

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da ne pregorite.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Kroz priču i neočekivano druženje vi biste mogli otkriti sebe i stići do važnih privatnih spoznaja. Zato ne podcjenjujte niti jedan razgovor, niti jednu neobaveznu kavu. Sve je otvoreno i moguće. Potrebno je samo biti budan. Oni u vezama bit će na distanci.

KARIJERA: Umišljenost nekih ljudi ići će vam na živce, ali ne reagirajte ako to baš nije nužno. Iznutra će vas sve vući da se posvađate, ali to ne bi ispalo dobro. Radite svoj posao i ne komentirajte tuđi. Doći će vrijeme kad će se sve pokazati kroz rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Rado biste zaveli osobu do koje vam je stalo, ali okolnosti nikako da se slože u tom pravcu. Ovih dana nisu isključene situacije kad se vi pod svaku cijenu nabacujete osobama suprotnog spola, ali one ne reagiraju prema vašim očekivanjima. Pazite.

KARIJERA: Ljudi s kojim poslovno surađujete i koji su vam nadređeni, mogli bi vas iznenaditi nekim sasvim novim i neočekivanim prijedlogom. U prvi tren nećete znati kako se postaviti, ali brzo ćete uvidjeti da se radi o dobroj prilici. Surađujte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u diskusije.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: Postajete društveniji. Oni koji su još sami gotovo sve slobodno vrijeme pozivat će prijatelje u svoj dom, a upravo preko njih mogli bi upoznati novu ljubav. Oni u vezama izlazit će zajedno na atraktivna mjesta i rijetko će biti sami udvoje.

KARIJERA: Vi uvijek stremite ka visokim ciljevima, a okolnosti ljudi i događaji podupirat će se vas u tome. Manji problemi mogu se nazirati zbog šefova. Uvažite različite stavove i usuglasite ih sa svojim idejama. Možete postići kompromis.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite se odmarati.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Vjerojatno ćete imati potrebu malo se distancirati od voljene osobe ili će vaše ljubavno raspoloženje splasnuti. No jednako ćete ostati raspoloženi za zabave, pa će izlazaka biti. Ipak, odnosi koje ćete stvarati ostat će na površnoj razini.

KARIJERA: Dobro su vam postavljene suradnje za sve nove ideje i projekte. Balansirat ćete između otvorenog i zatvorenog pristupa. Neke stvari zadržat ćete za sebe jer će vam vaš unutrašnji glas tako govoriti. Neki će se posvetiti inventurama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete strpljivi i umjereni u svemu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RIBE

LJUBAV: Pred vama su lijepi ljubavni dani u kojim će biti dosta prilika za zbližavanja. Vaš društveni život bit će zanimljiv, a vi veseli i zadovoljni. Ako ste još sami, nemojte sjediti kod kuće, idite među ljude. Oni vas jedva čekaju.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Radit ćete lakše, premda će posla biti sve više. Mnogi će biti na pragu lijepih rezultata. Zaposleni u uslužnim djelatnostima pripremat će velike projekte. Neki će najradije raditi kod kuće.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite će sportom.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

TOP 3: Ribe, Djevica, Škorpion