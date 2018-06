BIPA backstage – nova beauty destinacija na koju ćete rado svraćati

Jučer je u centru Zagreba, na preko 300 m2, otvorena 100. BIPA poslovnica koja je u potpunosti drukčija od svih dosadašnjih. Naravno, i dalje u njoj možete odabrati iz bogate ponude domaćih i međunarodnih marki, ali ono što je uistinu novo smješteno je na drugom katu Ilice 42. Nekoliko tona lijevanog željeza, grubi betonski pod, jedinstven i inspirativan industrijski dizajn s potpisom zagrebačkog arhitektonskog studija Stairwell&Loft. To je nova BIPA backstage.

BIPA backstage projekt je koji se sazrijevao više od pola godine, a ideja se razvila doslovno preko noći. Razlog? Kada se želite „pošteno“ urediti, za profesionalni make-up trebate izdvojiti nekoliko sati. Izgubit ćete gotovo cijeli dan, provesti vrijeme u gradskoj gužvi pokušavajući stići s jednog na drugi kraj grada. BIPA backstage nudi te usluge na jednom mjestu. Pod istim krovom. U isto vrijeme. U cool uređenom prostoru.

Ready to wear; Ready to rock; Just browsing; Me, myself & I, su samo neke od usluga iz ponude koje ćete moći birati, a zapravo znače kako ćete, uz prethodnu rezervaciju termina, jednostavno ušetati na drugi kat Ilice 42, sjesti u stolicu i prepustiti se u sigurne ruke beauty stručnjaka koji će vas urediti za bilo koju prigodu – vjenčanje, maturalnu večer i sl. Ovisno o tome želite li nešto posebnije, pazite li na najmanje sitnice ili želite da vas ekipa iz BIPA backstagea nauči kako njegovati svoje lice i kod kuće, morat ćete izdvojiti prosječno 45-90 minuta. Ali svaka minuta je vrijedna, barem kada je ljepota u pitanju.

Uz vrhunsku uslugu, inspirativan ambijent nadahnut modernim, čistim linijama i „sirovim“ materijalima, iz BIPA asortimana za beauty rituale moći ćete odabrati poznate brandove visokokvalitetne šminke, proizvode za njegu i stiliziranje kose, kao što su Aura, Bourjois, Catrice, E.l.f., Essence, Eveline, L'Oréal Paris, Look by BIPA, L.O.V., Max Factor, Maybelline, Noelle, Real Technics, Rimmel, The Balm, wet n wild ali i mnoge druge.