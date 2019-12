Bik će imati osjećaj da ga ljubav mimoilazi, Ovan biti pomalo isfrustriran, a Lava čeka financijski dobitak!

OVAN

LJUBAV: Prvi dio tjedna donijet će poneku privatnu frustraciju ili prepreku za ljubav. Izdržite, a najviše zato jer od sredine tjedna počinje povoljnije ljubavno razdoblje kad će stvari polako dolaziti na svoje mjesto. Uz uvjet da ih ne forsirate.

KARIJERA: Doći će do poboljšanja u vašoj radnoj sferi. Neće to još biti bajka, ali bit će sasvim vidljivo da se stvari počinju sređivati. Istovremeno ćete osjetiti i kako vam se vraća snaga. Postajete učinkovitiji. Dobivate vizije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sad znate kako se može živjeti kvalitetnije.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



BIK

LJUBAV: Još par dana imat ćete osjećaj kao da vas ljubav mimoilaziti, no od sredine tjedna neke će prepreke jednostavno nestati. S druge strane, pojavit će se i izazovne situacije kad ćete biti u poziciji da branite ono što ste postigli.

KARIJERA: Intenzivirat će se komunikacije i kontakti sa suradnicima iz drugih gradova. Možda ćete i putovati. Sve će vam podići samopouzdanje, pa ćete raditi predanije i vući smjelije poteze. Bit će i onih koji će usavršavati jezike.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sve ćete se više kretati što je dobro.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



BLIZANAC

LJUBAV: Opuštenost i neobaveznost bit će vaši aduti za uspješno zavođenje osoba suprotnog spola. Ponekad ćete za druge biti neuhvatljivi. Ipak, predajte se onom kog volite, a najviše zato da kasnije ne bi zažalili. Ljubav više nije daleko.

KARIJERA: Oni koji su se iskreno preispitali, znaju što im je činiti i krenut će tim smjerom. Isto bi im moglo donijeti veliki napredak i otvaranje nekih vrata koja će se kasnije pokazati značajnijim nego što se to sada čini. Treba biti otvoren.

ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte s neizbježnim.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



RAK

LJUBAV: Oni koji vole voljet će intenzivno, a druga strana će im uzvraćati malo manje intenzivno. Ipak, neka prihvate ono što imaju, jer nismo svi u paru uvijek u istoj fazi. Samci neka budu strpljivi jer ništa se ne događa preko noći.

KARIJERA: Vjerojatno ćete ići na sigurno jer će vam ne tako davna iskustva govoriti da tako postupate. Ipak, možete se okuražiti i na smjelije poteze. Nije sve tako teško kao što vi vidite. Bit će nekih kolega koji će vam pružiti podršku, a to veseli.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća su ugodna putovanja.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



LAV

LJUBAV: Možda će vam izgledati kao da vam ljubav svako malo izmiče iz ruku. To će vas živcirati i rastužiti. Trebate shvatiti da nije sve u vašem nastupu, nego da i druga strana ima neka svoja prava. Nitko ne voli da ga se tlači, pa tako ni vaša ljubavna meta.

KARIJERA: Nećete zapostaviti niti jednu sitnicu. Vaša preciznost bit će pohvaljena. Ovih dana imat ćete priliku pokzati koliko ste originalni. Invencije će probuditi ne samo vas, nego i vaše kolege. Razmišljat ćete o novom stilu poslovanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je malo veći financijski dobitak.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



DJEVICA

LJUBAV: Malo je vjerojatno da ćete se osjećati usamljeno. Mnogi će uživati u vašem društvu, a na vama je da pametno birate. Već vezani će obnoviti svoj odnos na romantičan način i malo je toga što njihovoj ljubavi može stati na put.

KARIJERA: Kad se čini da ne može bolje, vi ste onaj koji uvjerava sve druge oko sebe da može. To ćete ovih dana i pokazati i dokazati. Držite se onog što ste zamislili i provedite to u djelo bez skretanja s puta. Vaša hrabrost će donijeti rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na sport koji vas veseli.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4



VAGA

LJUBAV: Vaša potreba za sigurnošću bit će jaka. Zato će mnogi pristajati i na kompromise. Ipak, shvatit ćete da ne postoji garancija ni za što na svijetu, pa će vas ta spoznaja zapravo opustiti. Nakon toga postavit ćete se prema ljubavi na nov način.

KARIJERA: Svoj poslovni interes polako ćete prebacivati na financijske teme jer će o njima ovisiti većina stvari. Sad će se ostvariti neki zakonski temelji da možete zavrtjeti nešto u spomenutom smislu. Mnogi će profitirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte žuriti, prvo sagledajte s čim raspolažete.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



ŠKORPION

LJUBAV: Većinu tjedna provest ćete u zanimljivom društvu koje će vas zaista osvježiti. Brige i prepreke iz drugih područja života lako ćete nadilaziti zajedno kroz humor i šale. Oni koji su još sami bit će otvoreni za nove ljude koje će rado prihvaćati.

KARIJERA: Vaš poslovni interes polako se preusmjerava na istraživanja. Ono što ste postigli, tu je, ali sad na dnevni red dolaze neke neispitane ili skrivene stvari. Neki će pokušati doseći svoje snove kroz sasvim neobičan put.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerojatno će se vaši snovi intenzivirati.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



STRIJELAC

LJUBAV: Nikako da dođete na zelenu granu. Ovo je vrijeme dobro za vaša intimistička preispitivanja, pa se okrenite sebi. Nekima će istinski odgovarati samoća jer će intuicijom osjetiti da vrijeme nije najpovoljnije za ljubav. Bit će u pravu.

KARIJERA: Funkcionirat ćete dobro, ali uz dosta ulaganja energije. Napori su i dalje tu. Mnogi će na svom poslu brusiti nove vještine i otkrivati detalje profesije. Bit će to još jedna faza učenja i napredovanja. Također ćete dobro surađivati s drugima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa ne preskačite.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



JARAC

LJUBAV: Nejasnoće u vašem privatnom životu vjerojatno će se nastaviti. Najbolje će se zapravo osjećati oni koji nemaju nikakvih obveze ni prema kome. Ipak, biti sam također nije lako. Mirujte, ne očekujte ništa posebno i bit će dobro.

KARIJERA: Na poslu ćete imati mnogo zanimljivih sadržaja. Oni čiji je karakater rada kreativan sigurno će biti u plusu. Povezivanje s mladim suradnicima također će biti naglašeno. Vi sami pripremat ćete i nove, bolje uvjete rada. Ojačat će i neke suradnje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bez obzira na aktivnosti, ne zaboravite i na odmor.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5



VODENJAK

LJUBAV: Malo ćete olabaviti i na opušteniji način kako zavoditi, tako i uživati. Voljena osoba rado će s vama pričati, a to će vas još više zbližiti. Oni koji su još sami lako će nalaziti društvo, a sve bi moglo početi s neobaveznom kavom.

KARIJERA: Možda će vam se činiti kao da vas pritišću sa svih strana, no zapravo se radi o izazovima na koje treba odgovoriti kako bi došli do boljih poslovnih razultata. Pred vama je mala borba u kojoj trebate biti borac. Druge vam nema.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte se opustiti uz umjetničke sadržaje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



RIBA

LJUBAV: Vaš društveni i ljubavni život postat će malo običniji, no vama će to biti drago. Već ste se pomalo zasitili silnih izlazaka, pa će vas ova mirnoća zapravo osvježiti. Slično će osjećati i vaša najdraža osoba, pa ni sklad neće izostati.

KARIJERA: Vaš trud bit će prepoznat, vi ćete dobiti na cijeni. Ponekad ćete imati osjećaj da vas previše ističu. Skromnost i neka vrsta stidljivosti koji dolaze od vas menogima će biti primjer u ova krizna vremena. Radit ćete predano i bez puno pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na izlet s društvom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



TOP 3: Djevica, Jarac, Škorpion