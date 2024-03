Baterija na mobitelu vam brzo ode? Evo koje stvari vam ju najviše troše!

Većina komponenti vašeg pametnog telefona troše električnu energiju na ovaj ili onaj način. Ipak, neke od njih su veći, a druge su manji prijestupnici. Evo koji su najveći potrošači baterije u pametnim telefonima, piše Android Authority.

Zaslon: Zaslon troši više električne energije nego bilo koja druga komponenta vašeg pametnog telefona. Općenito gledano, zaslon može utjecati na trajanje baterije na četiri načina. Prvo, što je zaslon veći, to će trebati više električne energije. Drugo, što je veća razlučivost zaslona, to će biti zahtjevniji prema procesoru, a za to će trebati više struje. Treće, što je svjetlina zaslona veća, to je opterećenje baterije veće. I četvrto, što je frekvencija osvježavanja veća, to je opterećenje procesora veće, pa vrijedi slično kao i kod razlučivosti.

Bežična povezanost: Signal za telefonsku vezu, mobilni internet, Wi-Fi, Bluetooth, GPS… Vaš pametni telefon gotovo sigurno praktično stalno koristi barem jednu bežičnu vezu, ako ne i nekoliko njih odjednom. Svaka od njih predstavlja značajno opterećenje za bateriju pa ih trebate isključivati kad ih ne koristite. To se naročito odnosi na Bluetooth i GPS. Također, slabi signal za bilo koju od njih povećava potrošnju baterije jer vaš uređaj stalno pokušava provjeriti postoji li bolja veza.

Procesor i prateći hardver: Noviji procesori i čipseti u pravilu su manji, brži i energetski učinkovitiji od prethodnika, a i manje se zagrijavaju. Treba redovno nadograđivati softver za tu vrstu hardvera kako bi se upogonila bolje optimizirana rješenja i smanjilo opterećenje baterije.

Kamere: Kamere cijede bateriju smartfona na više načina, ali najveći dio otpada na korištenje procesora i zaslona. Kod novijih modela djelomični krivac je i ugrađena naknadna obrada fotografija koja dodatno troši resurse procesora. Video je također prilično intenzivan potrošač, naročito ako je u razlučivosti 4K. Stoga zatvarajte kameru dok ju ne koristite, kao i aplikacije koje se u velikoj mjeri oslanjaju na nju, poput primjerice Snapchata.

Ostali hardver: Druge komponente ne mogu se mjeriti sa zaslonom i procesorom po potrošnji energije, ali to ne znači kako nemaju utjecaja. Primjerice, motor koji proizvodi vibracije vašeg smartfona također treba struju. Možda ne troši puno za jednu vibraciju, ali ako vam stiže na stotine obavijesti dnevno to se skupi. Slično vrijedi za zvučnike. Kad god gledate video, slušate glazbu, ostavite uključene zvukove za obavijesti ili telefonirate vaša baterija radi prekovremeno.

Temperatura i starost baterije: Baterije najbolje rade kad su nove i pri sobnoj temperaturi. Što su starije, to će kraće trajati i češće će ih trebati puniti. Što se temperature tiče, baterijama pada kapacitet pri nižim temperaturama, dok ih previsoke mogu trajno oštetiti. Koliko god pažljivi bili, računajte kako ćete izgubiti oko petinu kapaciteta baterije nakon približno tisuću punjenja.

Aktivne aplikacije: Aplikacije koje koriste GPS, kameru, prijenos velikih količina podataka i stalno uključen zaslon među najvećim su potrošačima baterije. Već spomenuti Snapchat, recimo, istovremeno koristi GPS, kameru i promet podataka. U društvu žderača baterije su igre za mobitele općenito, zato što opterećuju procesor i grafički čip, umjetnu inteligenciju, zaslon i zvučnik…

Pasivne aplikacije: Aplikacije koje se vrte čak i kad je zaslon isključen zaseban su problem. Među njima su aplikacije za glazbu i podcaste, vremensku prognozu, fitness…

Operativni sustav i rad u pozadini: Kao i procesori, novija izdanja operativnih sustava u pravilu su štedljivija ili barem bolje optimizirana kad je potrošnja energije u pitanju. Također ih treba redovno nadograđivati kako bi se iskoristila nova softverska rješenja. Što se pozadinskih procesa tiče, oni opterećuju bateriju na dva načina: tako što aktiviraju uređaj svaki put kad nešto zatrebaju i korištenjem podatkovnog prometa. Svaki od njih zasebno ne troši puno energije, ali ako ih je puno aktivno odjednom to će se početi osjećati na brzini rada smartfona.

