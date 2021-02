Anketa među onima koji rade od doma otkrila da čak 87 posto ne izađe iz kuće - po pet dana!

Svima je poznato da se, ako smo danima zatvoreni u stanu i uopće ne izlazimo na sunce i svježi zrak, vjerojatno nećemo dobro osjećati ni fizički ni psihički, a teško ćemo nadoknaditi i D vitamin koji organizam najvećim dijelom apsorbira iz sunca.

No bez obzira na sve to - kao i na to da zvuči nevjerojatno - nedavna je anketa pokazala da većina ljudi koji sad rade od doma, pa ne putuju od kuće do posla i nemaju točno određenu pauzu za ručak - vani ne izađe punih pet dana, odnosno cijeli radni tjedan.

Anketu su među dvije tisuće zaposlenih napravile agencije OnePoll i Vitabiotics, a rezultati kažu da 87 posto ispitanih po cijeli tjedan ne izađe ni u vlastiti vrt ili ispred kuće. I premda 13 posto njih navodi da doma ostaju zbog zbog sprečavanja širenja zaraze koronavirusom, drugima su dovoljni razlozi za biti doma to što 'sad nemaju potrebu izlaziti na ručak kad ne rade', što im se 'ne da jer je vrijeme loše' i što im je 'dosadno šetati po kvartu'.

Svi smo bili dugo zatvoreni i normalna pravila više ne vrijede

Među anketiranima našlo se i 27 posto onih koji povremeno ipak izađu i preko tjedna - i to zbog vježbanja - ali u skladu sa smjernicama zbog pandemije obično vani idu nakon što padne mrak, pa opet nisu ni kratko izloženi sunčevoj svjetlosti.

U skladu s navedenim, prosječna je odrasla osoba ove zime kod kuće boravila šest dana u kontinuitetu, a gotovo svaka deseta osoba sunce nije ni vidjela više od dva tjedna.

Foto: Shuttershock

Trećina ispitanih zato smatra da u zadnje vrijeme ne dobiva dovoljno D vitamina, a više od polovice njih D vitamin pokušava nadoknaditi raznim dodatcima prehrani.

Zbog kiše, snijega i niskih temperatura zimi uvijek manje vremena provodimo vani, no ove su godine ljudi u kućama puno više nego inače, rekao bih i previše - objasnio je za Metro glasnogovornik Vitabioticsa koji napominje da je 'boravak vani na zraku i na suncu ljudskom organizmu nužan', a tko želi lako će ga uskladiti i s aktualnim preporukama Vlade ili stožera....

