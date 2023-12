Ako imate ove seksualne probleme, ne morate brinuti: Česti su i nisu toliko ozbiljni!

Neki zdravstveni problemi izgledaju posebno strašni kada utječu na naš seksualni život. No, jesu li oni zaista toliki problemi? Možda i ne. Seksualni problemi mogu proizaći iz fizičkih ili psiholoških razloga, a postoji mnogo toga što može dovesti do toga da nešto bude problem ili da nije vrijedno brige.

Važno je razumjeti da su neke spolne promjene normalne s godinama, piše Your Tango. "Postoji puno tabua oko seksualne izvedbe i vremena.

Primjerice, neki ljudi misle da su loši u seksu ako je stvarni seksualni čin trajao pet minuta, ali postoje studije koje pokazuju da se zadovoljavajući seks može imati između tri do sedam minuta. minuta", kaže Luis Herrera, M.D., specijalist minimalno invazivne kirurgije. Iako možda mislite da je imati problema sa ili tijekom seksa loše za vas, evo nekoliko uobičajenih seksualnih problema (i rješenja) o kojima se ne trebate brinuti.

Nemate dovoljno seksa: "Seksam se samo 3 puta tjedno. Je li sve u redu sa mnom?", mogli biste se pitati. Iako postoje mnoge dobrobiti seksa, ako ste slobodni, povremeni seks možda neće imati iste prednosti. "Postoji toliki pritisak da budete seksi i seksualni da mnogi ljudi imaju seks i kasnije požale. Zapravo, jedno je istraživanje pokazalo da ako ste motivirani autonomnim razlozima, neobavezni seks može biti u redu za vas", kaže certificirana psihijatrica dr. Susan Edelman. "Ali ako ste pod utjecajem pritisaka i niste u potpunosti spremni za to, to je povezano s nižim samopoštovanjem i višom depresijom i tjeskobom. Zdravije je otkriti što vam odgovara", dodala je.

Niste dovoljno vlažni, čak i ako ste uzbuđeni: Kod žena nedostatak podmazivanja može izazvati probleme. "Na vaginalno podmazivanje mogu utjecati razne stvari, uključujući lijekove, dob, vrijeme vašeg ciklusa ili čak zrak u prostoriji. Ako ste emocionalno uzbuđeni, ali nemate fizičke posljedice koje obično imate, samo zgrabite svoj omiljeni lubrikant i pokušajte izbjeći stres," savjetuje Celeste Holbrook, Ph.D., savjetnica za seksualno zdravlje i edukatorica. "Nemojte koristiti samo svoju fizičku vlažnost kao jedini način za saznati jeste li uzbuđeni. Prilagodite se ostatku svog tijela i uma kako biste doista znali svoju razinu uzbuđenja."

Niste raspoloženi: Ako niste spontano raspoloženi za seks, to nije nužno znak da nešto nije u redu. Prema seksologinji dr. Jess, "Neki ljudi trebaju iskusiti uzbuđenje prije želje, a ne obrnuto. Iako je istina da pad libida može biti povezan s drugim zdravstvenim problemima, u mnogim slučajevima, pad i varijacije u libidu savršeno su normalni . Vaš interes za seks vrlo je individualan; baš kao što neki ljudi imaju velike apetite za hranom, a drugi jedu vrlo malo, tako se i naš libido razlikuje od osobe do osobe. Ne morate biti 'popravljeni' ako ste slabo zainteresirani za seks, samo se trebate pobrinuti da pronađete partnere s kojima ste kompatibilni."

Problemi s postizanjem vrhunca: Jedan uobičajeni seksualni problem oko kojeg se ne biste trebali previše brinuti je osjećaj da ne možete doživjeti orgazam tijekom seksa s partnerom.. "Prema SKYN Condoms Millennial Sex Survey, otprilike polovica žena stalno se bori za orgazam," upozorava klinička seksologinja Rena McDaniel, M.Ed. "To može biti zbog mnogo razloga, uključujući stres, previše razmišljanja, partner koji ne zna kako vas dovesti do do orgazma i tako dalje. Odustanite od misli da orgazam mora biti cilj seksa i uživajte.

Erekcije koje ne traju dugo: Ako tijekom seksa izgubite erekciju, to nije razlog za paniku. "Ljudi mogu izgubiti erekciju iz mnogo razloga, ali veliki razlog je i previše razmišljanja o gubitku erekcije", kaže McDaniel. "To je kao da jedete kornet sladoleda i razmišljate: 'Zabavljam li se? Sviđa li mi se ovo? Volim li više čokoladni ili sladoled od jagode? Ali što je s preljevom?' Samo se trebate opustiti i uživati u iskustvu."

