41-godišnjakinja će uskoro roditi svoje 18. dijete: 'Ne vjerujem u kontracepciju'

41-godišnja Amerikanka, Patty Hernandez, ne vjeruje u korištenje bilo kakvog oblika kontracepcije pa je tako trenutno u 13. tjednu trudnoće sa svojim 18. djetetom. I premda je mnogi vrijeđaju zbog njene jedinstvene obiteljske situacije, Patty inzistira na tome da je nije briga - jer ona i njen 39-godišnji suprug Carlos vjeruju da su 'blagoslovljeni' što su imaju toliko djece, prenosi The Sun.

'To je Božji blagoslov', rekla je Patty, 'Samo ćemo nastaviti. Nadamo se da ćemo doći do 20 ili više. Trenutno imamo 11 djevojčica i 7 dječaka, a sada pokušavamo izjednačiti tu brojku'. Od njezinih 17 djece šestero su blizanci. No, Patty je rekla da se ne bi brinula kad bi saznala da opet očekuje blizance. 'Čak se i nadamo još blizanaca ako je to ono što Bog želi za nas', dodala je.

Patty, koja je trudna zadnjih 15 godina, neće dopustiti da je različita mišljenja obeshrabre. 'Iako ljudi osuđuju, nije nas briga', rekla je, 'Nismo ovdje da ugodimo nikome osim Bogu. Ljudi mogu osuđivati ​​koliko hoće, samo su ljubomorni. Nije nas briga što govore i misle o nama - blagoslovljeni smo'.

Patty je ranije rekla da joj je svaka trudnoća bila teška, ali neće prestati s njima sve dok ne uđe u menopauzu jer su joj liječnici rekli da višestruke trudnoće nisu imale negativan učinak na njezin organizam.

Patty je odrastala uz dvoje braće i sestara i oduvijek je željela biti mama, pa su ubrzo nakon što su se ona i Carlos upoznali u crkvi 2006., počeli pokušavati. Trebale su joj dvije godine da zatrudni s njihovim prvim sinom, Carlosom Juniorom, koji sada ima 14 godina, a kad su se vjenčali, 2010. godine, još uvijek su imali samo njega. Ali, nakon toga Patty jednostavno nije prestala s trudnoćama.

