Zlatko Keser novi ciklus stvarao je mjesecima i to baš uvijek u apsolutnoj tišini

Nakon što je primio nagradu HDLU-a za životno djelo, akademik Zlatko Keser upravo izlaže u Karlovcu. U Galeriji Vjekoslav Karas otvorena je njegova izložba “Slike, crteži, skulpture” kojom je predstavljen dio slikareva najrecentnijeg stvaralaštva. Autorica izložbe Aleksandra Goreta odabrala je dvanaest ulja na platnu velikih formata, sedam skulptura i opus crteža na temu šaha i šahovskih partija koje su razni velemajstori odavno odigrali. Prezentirana su platna koja nastaju, i ciklički bivaju nadograđivana od 2010. do 2022., kao i skulpture nastale kombiniranom tehnikom 2020. godine.

Tako su i Karlovčani dobili priliku uživati u opusu velikana čija je monografska izložba održana u Zagrebu u Klovićevim dvorima prije dvije godine, produljivana zbog iznimnog interesa publike. Tada su bila izložena djela od njegovih početaka iz 70-ih godina, najzastupljenija su bila ona s kraja 80-ih pa do tada recentnih iz 2020., a kuriozitet su bila djela nastala tijekom korona-lockdowna. U tu kategoriju spadaju za njega novi mediji – digitalni crteži i skulpture koje on naziva igračkama.

Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL

– Moje sveto trojstvo je, ne nužno tim redom – umjetnost, znanost i religija. To se sve isprepliće, prelijeva se jedno u drugo, ali ne u banalitetu tipa starih teta koje izmole “Oče naš”, a sa strane tračaju susjedu. Ovo je druga priča. Radim nagonski, neke slike slikane su mjesecima i uvijek u apsolutnoj tišini. Zavidim kolegama koji mogu slikati i slušati glazbu. Kod mene je to nemoguće. Glazba ima sasvim drugu dimenziju i, ako radim sliku, ja sam unutar tog crteža i sve drugo mi smeta. Što mi crtež naređuje, ja to radim. To mi je u tijelu, u krvnom sustavu, u mozgu, u načinu razmišljanja. Bez toga ne bih postojao. Jesam li u tome što radim uspio? Ne znam. Ja znam kamo sam htio ići, znam svoju žudnju, težnju, što želim dotaknuti – kazao nam je tada Zlatko Keser čija izložba u Karlovcu ostaje otvorena do 27. studenoga.