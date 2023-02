Vukovar – dunavska promenada muzeja i baroka

Vukovar, kao sjedište najistočnije hrvatske županije, promenada je muzeja i baroka, smješten na dvije rijeke, Dunavu i Vuki, mjesto je susreta Slavonije i Srijema, raj za gurmane i vinoljupce, ljubitelje aktivnog odmora i zaljubljenike u plodnu ravnicu. Destinacija Vukovar – Vučedol - Ilok je i EDEN destinacija, skriveni i nedovoljno poznati dragulj Podunavlja, ali i Europe.

Pozivamo Vas na posebno putovanje kroz vrijeme, kulturu i način života, prostor protkan duhom srednjoeuropske aristokracije i snagom moćnog Dunava, u destinaciju koja Vas može iznenaditi i nadahnuti novijom poviješću, manifestacijama i festivalima, krajolikom koji se dinamično doživljava, inspiriran toplom dobrodošlicom njegovih stanovnika.

Vukovarska ada u suton Foto: Darko Kešnjer

Vukovar je krupnim koracima krenuo naprijed, a o dosegu i postignućima govore brojne nagrade i priznanja koje sve češće stižu u grad. Iako je okrenut budućnosti, svoju prošlost ne može zanemariti, a želeći saznati više o povijesti Vukovara, trebate napraviti korak u prošlost dug pet tisuća godina koliko traje naseljenost ovog kraja.

Muzeji kao čuvari prošlosti

Muzeji su zapravo čuvari života. Unutar svojih zidova, u mističnim odajama čuvaju prošlost od zaborava. Ljudi su skloni zaboravljati i zato su tu muzeji da nas podsjete na prohujalo vrijeme, ali i na naše korijene, tradiciju, običaje; na to kako je to nekad bilo kako bismo mogli uspoređivati, ocjenjivati, procjenjivati, zaključivati. I voljeti sebe i svoju povijest i povijest svoga naroda.

Dvorac Eltz i Dunav Foto: Darko Kešnjer

U dvorcu Eltz na obalama Dunava, jednom od najreprezentativnijih zdanja barokno-klasicističke arhitekture kontinentalne Hrvatske, smješten je Gradski muzej Vukovar. Godine 1991. dvorac je bio u potpunosti srušen a muzejske umjetnine i izlošci otuđeni. Nakon dugotrajne obnove, cijeli kompleks je ponovno zasjao u svom punom sjaju i Vukovarci su dobili natrag svoj muzej u dvorcu! Prekrasan, jedinstven, neponovljiv, i danas uz stalni postav mjesto brojnih kulturnih i drugih događanja. Da je riječ o modernom, interaktivnom, svjetskom muzeju koji na suvremen način interpretira prošlost govori i nagrada EMYA za najbolji muzej Europe koji je 2016. godine Gradski muzej Vukovar dobio između 49 muzeja iz 24 zemlje Europe.

Pet kilometara nizvodno od Vukovara smjestilo se arheološko nalazište Vučedol za koje kažu da je Pariz neolitika. Mjesto je to gdje je prije više od pet tisuća godina život bujao, gdje se razvila civilizacija revolucionarnih otkrića koja su istovremena i po svome značaju ravna egipatskoj, mezopotamskoj i kineskoj civilizaciji, a Vučedol kao njezino središte s pravom se može nazvati europskom Trojom. Godine 2015. otvoren je in situ Muzej vučedolske kulture gdje je na jednom mjestu na zanimljiv i suvremen način predočena i približena naša duga povijest i opstojnost. Muzej vučedolske kulture je vrhunski arheološki, muzeološki i arhitektonski projekt koji ovjenčan brojnim nagradama u svome muzejskom postavu prezentira kulturni fenomen jedne civilizacije kroz njezin svakodnevni život ali i duhovna, intelektualna i revolucionarna tehnološka dostignuća.

Muzej vučedolske kulture Foto: TZ grada Vukovara

Tako ovdje možete vidjeti prvi indoeuropski kalendar Orion, utemeljen na promatranju zimskog neba, saznati da su Vučedolci proizveli prvu broncu na svijetu i prvu pilu u Europi, da su imali bogatu gastronomiju, prvi proizveli pivo, voljeli glazbu, znali računati vrijeme ali i ostali zapamćeni kao vrsni keramičari po predivnim keramičkim posudama ukrašenim inkrustracijama. Najpoznatija posuda svakako je vučedolska golubica koja višestrukim porukama, sadržajima i značenjem prelazi granice, ne samo Vukovara, nego i Hrvatske. Ili je ipak o jarebici riječ – to ćete najbolje sami otkriti...

Uz ove vrhunske i višestruko nagrađivane muzeje nedavno je svoja vrata otvorio i spomen-muzej u Rodnoj kući prvog hrvatskog nobelovca, dr. Lavoslava Ružičke, o čijem životu i djelu posjetitelji mogu puno toga saznati i iz prve ruke - putem holograma, a nešto ranije otvoren je i Franjevački muzej Vukovar u Franjevačkom samostanu sv. Filipa i Jakova. Ovaj projekt otkriva novu dimenziju u bogatoj kulturnoj i povijesnoj baštini Vukovara. S obnovom franjevačkog kompleksa, pored stambenog trakta redovnika i klauzure, otvorio se i prostor za muzej u koji su uvršteni riznica s vrijednim umjetničkim blagom, galerija slika starih majstora, knjižnica raritetnih knjiga i inkunabula, a posjetiteljima je omogućen pristup crkvi, kripti, zvoniku i klaustru, novoj knjižnici s čitaonicom te ostalim sadržajima poput vinoteke i suvenirnice, uključujući i vanjski prostor u kojem se nalazi Pastoralni centar sv. Bono i šetnica s pogledom na Dunav. U dvorištu Franjevačkog samostana, na brijegu iznad Dunava, svoje mjesto našao je i Popis na spomen svim vukovarskim žrtvama u Domovinskom ratu.

Franjevački muzej i samostan sv. Filipa i Jakova Foto: Darko Kešnjer

Ulicama moga grada

Ulice su vjerodostojni svjedoci minulih vremena, jer su preživjele i nadživjele mnoga stoljeća, događaje, ratove, ali i mnoge ljubavi i nježna šaputanja. Dok budete šetali ulicama Vukovara, pokušajte proniknuti u njihovu dugovječnost, u trajanje... u trud koji je uložen da Vukovar izgleda upravo ovako kakav jest, s povijesnom baroknom jezgrom koja gradu daje prepoznatljivu vizuru.

Središte Starog Vukovara prepoznatljivo je po kućama s baroknim lukovima građenim u tipičnom stilu marijaterezijanskog provincijskog baroka. Nekoć su to bile obrtničke radionice i trgovine koje su rječito govorile o ekonomskoj moći bogatijeg sloja vukovarskog građanstva. Istodobno s prepoznatljivom baroknom izgradnjom Starog Vukovara tijekom 18. st. razvija se i prostor Novog Vukovara na lijevoj obali Vuke s oznakom kasnobaroknog klasicizma. Tako zaokružena barokna cjelina do danas je ostala dominantan stilski sloj povijesnog Vukovara, s brojnim arhitektonskim spomenicima iznimno velike likovne i ambijentalne vrijednosti. Ovo barokno središte Vukovara oduševljava arhitekte, povjesničare umjetnosti, likovnjake, fotografe, muzealce, turiste, slučajne prolaznike, romantičare... U tu tradicijsku sliku svakako je upisano raskošno zdanje dvorca Eltz, palača Srijem, Grand hotel, Stari vodotoranj, Zgrada magistrata i Zgrada diližansne pošte, te franjevački samostan i crkva sv. Filipa i Jakova koja je i treća po dužini crkva u Hrvatskoj.

Urbani ritam grada

VukovArt mural Foto: Marko Balaži

Vukovar je grad gdje se prošlost isprepliće sa sadašnjošću čineći čudesno suglasje tradicije i suvremenosti. Jer, iza barokne fasade grada krije se bogata urbana scena. Najpoznatija imena svjetske street art scene u pet su godina zaredom u okviru manifestacije VukovART – luka umjetnosti oslikali ulice grada kreirajući njegov novi vizualni identitet, urban, moderan, drugačiji, još ljepši… Murali, 3D anamorfne slike i grafiti po šetnicama, pročeljima i ulicama oduševljavaju svakoga. Otkrit ćete da je ovaj grad jedna od najljepših galerija na otvorenom. Ako ste ljubitelj nakita, tu je vukovarska damica, maštovita rukotvorina domišljate autorice, kojoj bi se radovali i kao poklonu ili dragom suveniru. Nema trendseterice koja nema barem jedne Startasice i Borosane iz vukovarske tvornice Borovo, niti pravog pivoljupca koji ne zna za Vukovarsko pivo ili craft pivo Walkow koji se mogu konzumirati u jednom od brojnih vukovarskih kafića i pubova ili restorana.

Vukovar gourmet

Vukovar je raj za gurmane. Kako i ne bi bio kad se tu oduvijek kuha s puno strasti, svega mora biti u izobilju, a taman kada pomislite da ste sve kušali, stigne još jedno ukusno jelo kojem, naravno, ne možete odoljeti ma koliko siti bili. No, nije sve ni u hrani, ima nešto i u gostoljubivim domaćinima kojima je teško reći ne kada vam krenu iznositi mirisna i ukusna jela. Vukovar nudi najbolje od srijemske i slavonske kuhinje, začinjene s puno ljubavi i crvene mljevene paprike. U tom obilju fine i svježe hrane nekoliko specijaliteta nikako ne smijete propustiti. Naći ćete ih na jelovnicima svih restorana u gradu i okolici, od kojih neki nose oznaku „Okusi Srijema i Slavonije“, kao potvrdu tradicijske kuhinje. U našem malom vodiču kroz vukovarsku gastro scenu na prvom mjestu je kulen, neokrunjeni kralj eno-gastro ponude ovog dijela Hrvatske. Ovaj suhomesnati specijalitet sušen na dimu i pripremljen po zaštićenoj recepturi samo od najkvalitetnijih dijelova sjeckanog mesa, začinjen, naravno, s mljevenom paprikom, češnjakom, solju, ponekad i paprom, u Srijemu i Slavoniji jede se uvijek. Za doručak, kao međuobrok, kao predjelo za ručak ili večeru..., tu je svakodnevica, a u ostatku Hrvatske i svijeta prava delikatesa.

Perkelt od soma Foto: TZ grada Vukovara

Drugo mjesto dijele jela iz kotlića, popularni fiš paprikaš i čobanac. Različiti majstori, različiti recepti, svaki ima svoj tajni sastojak, zajedničko im je mnogo sjeckanog luka, već spomenute mljevene paprike i kuhanje na otvorenoj vatri. Za dobar fiš treba vam šaran ili miješana riječna riba, opet - mljevena paprika i bijelo vino, a čobanac možete pripremiti od svinjetine, teletine i divljači isjeckane na komade i dobro začinjene, pogađate, mljevenom paprikom.

Bez obzira jeste li ljubitelj riječne ribe, iz Vukovara ne možete otići a da ne kušate šarana na rašljama, pečenog na otvorenoj vatri na čvrstoj račvastoj grani i začinjenog mljevenom paprikom.

Srijemska vina Foto: Vanja Vidaković

Vinoljupci će uz svako jelo sljubiti čašu vrhunskog vina vukovarskih ili srijemskih vinara. Susjedno Srijemsko vinogorje u svijetu je poznato po odličnim vinima, a tradicija vinogradarstva i vinarstva na ovim prostorima duga je gotovo 18 stoljeća. Vukovar poput ostatka Srijema i Slavonije njeguje jedan lijepi običaj. Prije svakog jela red je nazdraviti čokanjčićem mirisne rakije. Tek nakon toga započinje prava mala gozba.

Zeleno srce Vukovara

Park šuma Adica Foto: Miroslav Šlafhauzer

Kaže se da je bitno oku nevidljivo. Skrivena od pogleda, na samo dva kilometra od centra Vukovara nalazi se Park šuma Adica. Osim što ju se naziva srcem i plućima grada, ona je mjesto susreta, opuštanja, druženja, aktivnog provođenja slobodnog vremena, ali i osame i suglasja s prirodom. Tako lijepa, tako blizu, tako zelena i opuštajuća... oduvijek je bila omiljeno mjesto za izlete, šetnju, rekreaciju i odmor. Razvojem novih sadržaja postala je nezaobilazno mjesto i posjetitelja Vukovara. Do nje se može doći automobilom, ali i laganom šetnjom ili na dva kotača. Krošnje stoljetnih stabala štite i od najjačeg sunca, a miris vode pruža osjećaj svježine i opuštenosti. Samo ime Adica, koje dolazi od turske riječi ada, što znači riječni otok, upućuje na to da je cijelo područje omeđeno rijekom Vukom. Adica je prošarana pješačkim i trim stazama obogaćenim drvenim spravama za vježbanje. U središtu Park šume otvoren je i restoran sa smještajem i ponudom autohtonih jela. Druga vukovarska ada je pjeskoviti riječni otok na Dunavu udaljen svega pet minuta vožnje čamcem iz centra grada. Omiljeno je to izletište i jedna od najljepših plaža na rijekama u Hrvatskoj. Na Adu je ljeti organiziran prijevoz i boravak, ima i dovoljno hlada s ponudom pića i brze hrane, a ljubitelji prirode ponekad podignu šatore i kampiraju preko noći, posebno uživajući u pogledu na zvjezdano nebo iznad Vukovara.

Vukovarski nokturno

Posjet Vukovaru bez obilaska cjeline Vukovarski nokturno ne daje potpuni doživljaj Vukovara. To je vrlo emotivna tematska ruta o ponosu i prkosu jednog grada na kraju 20. stoljeća koja nikog ne ostavlja ravnodušnim i nezaobilazni je dio Vukovara, važna kockica u mozaiku vukovarske priče. Kao što u životu ništa nije pravolinijski već se neprestano isprepliću tuga i radost, suze i smijeh, usponi i padovi, tako je i u Vukovaru. Prošao je on svoju kalvariju, ali to ga nije slomilo, ima svoj Vukovarski nokturno, ali ima i Dunav i Vuku, Vučedol i Adicu, osobe i građevine po kojima je poznat, prvog hrvatskog nobelovca, turističku ponudu i neizostavnu gastro scenu.

Vukovarski vodotoranj Foto: Darko Kešnjer

Ima i Vodotoranj, kao putokaz i orijentir koji ne samo da poštuje prošlost, nego gleda u svjetliju budućnost. Jedan je od vukovarskih simbola, izgrađen 1968. na ulazu na Mitnicu, poznato gradsko naselje. Vodotoranj je visok 50 metara, svojevremeno je bio drugi po veličini na svijetu, a kako je od svoje osi nagnut 18 centimetara, jedan je od rijetkih kosih tornjeva u Hrvatskoj. U Domovinskom ratu pogođen je s više od 600 neprijateljskih projektila pa je postao sinonim otpora i stradanja. Upravo s njegovog vrha pružit će Vam se očaravajući pogled na grad, srijemske vinograde, plodnu ravnicu i Dunav. Napravite prvi korak i krenite na ovo nezaboravno putovanje!