Višnjik s početka 90-ih bio bi Jugoslavija i bio bi hit, ali to nije moje kazalište

Makedonski redatelj Ivan Popovski dobro je poznat u svjetskim kazališnih krugovima jer nakon što je diplomirao režiju na glasovitoj ruskoj akademiji GITIS, režirao je doslovno od Moskve do New Yorka. U Zagrebu, i u ZKM-u, sada je drugi put, nakon što je 2012. uspješno postavio "Idiota" F. M. Dostojevskog. Ovog puta radi Čehova, njegovo zadnje i najizvođenije djelo "Višnjik", i bit će to prvi Čehov na njegovoj redateljskoj listi.



Je li moguće da vas u Zagrebu i ZKM-u nije bilo punih deset godina?