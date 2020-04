Umjetnici ne žele da se među njima prave razlike i da ih se dijeli na više i manje važne

Hrvatska kulturna scena trenutačno je na koljenima. I dok umjetnici zaposleni u javnim institucijama još mogu računati barem na plaće, oni koji žive od tržišta, a ima ih na tisuće, egzistencijalno su ugroženi, i više od toga. Masovno se raskidaju ugovori s honorarcima, otkazane su brojne predstave i koncerti, vanjskoj suradnji na neko je vrijeme odzvonilo. Ugroženi su samostalni umjetnici (za njih 1400 država plaća obavezne doprinose), ali daleko najugroženiji su oni koji nemaju taj status, a bave se umjetnošću ili od umjetnosti žive. Odnosi se to na tehničko ili stručno pomoćno osoblje u privatnim kazalištima, klubovima, galerijama, knjižarama...

Ministarstvo je u prvom naletu mjera uvelo šestomjesečni moratorij na reviziju samostalnih umjetnika kojima država plaća doprinose, a prije dva dana uvelo je i konkretne financijske mjere za tu skupinu. U razdoblju od tri mjeseca ti će umjetnici, ako dokažu da su im zbog virusne karantene bili onemogućeni prihodi od umjetnosti, dobiti potporu u iznosu od 1625 kuna ili 3250 kuna mjesečno. Tko će dobiti veću, a tko manju svotu, pitaju se mnogi?

– Oni koji su prošle 2019. godine imali mjesečni prihod manji od 1625 kuna mogu ostvariti potporu u iznosu minimalne plaće za nepuni radni odnos, a oni koji su imali mjesečni prihod veći od 1625 kuna mogu ostvariti potpore u iznosu minimalne plaće za puni radni odnos – objašnjavaju u Ministarstvu. Pri tome naglašavaju da samostalni umjetnici koji su vlasnici ili suvlasnici trgovačkih društava, obrta ili drugih pravnih subjekata, a ostvarili su pravo na potporu temeljem drugih mjera hrvatske Vlade, nemaju pravo na korištenje ove potpore. Isto tako, samozaposleni umjetnici i novinari mogu tražiti tromjesečnu minimalnu plaću koju odobrava Zavod za zapošljavanje.

– Za mjere Ministarstva sam čuo. Živim samo od pisanja, trebala se raditi predstava po mom tekstu u kazalištu ITD, propale su mi promocije u Francuskoj, Italiji i Njemačkoj. Stoga mjere pozdravljam i aplicirat ću na njih jer će mi svaka kuna dobro doći, uostalom kao i drugim umjetnicima. Nadam se da ovo neće biti jedina pomoć usmjerena prema kulturi, jer što je narod bez kulture. Nadam se i da će cijela ova situacija biti nekakav prekid s glupošću i banalnošću kojima smo bili okruženi, te da ćemo se vratiti onim vremenima kada su stranice kulture u novinama bile jako bitne. Naravno, najprije ih tamo moramo vratiti – izjavio nam je poznati i nagrađivani pisac s međunarodnom reputacijom i samostalni umjetnik Damir Karakaš.

Poznati glumac, ravnatelj Planet arta i zastupnik zagrebačke Gradske skupštine, također samostalni umjetnik Marko Torjanac ima i primjedbe na mjere Ministarstva kulture.

– Smatram da sve kategorije samostalnih umjetnika i sve neumjetničke profesije kojima je egzistencija dovedena u pitanje trebaju imati jednako pravo na 3250 kuna kao i svi ostali građani, jer su manji iznosi za određene profesije ili grupacije suprotni načelima jednakosti zapisanima u Ustavu. Budući da je riječ o solidarnosti prema onima kojima je egzistencija dovedena u pitanje, solidarnost se treba odnositi na sve jednako – tvrdi Torjanac. Pri tome ističe da mjerama trebaju biti obuhvaćene sve kategorije samostalnih umjetnika koji svoju egzistenciju ostvaruju na tržištu koje je sada suspendirano.

– To su samostalni umjetnici pri HZSU kojima država plaća doprinose, oni koji ih sami plaćaju i oni koji ih ne plaćaju, dakle mahom mladi ljudi koji zarađuju dovoljno da prežive, ali nedovoljno za uplate doprinosa. Mjerama trebaju biti obuhvaćene i neumjetničke profesije (iz tehnike, organizacije, produkcije) koje svoju egzistenciju osiguravaju stalnim zaposlenjem ili stalnim honorarnim poslovima u nezavisnim kulturnim organizacijama. Trenutno su ponuđene mjere za samostalne umjetnike pri HZSU i za stalno zaposlene pri umjetničkim organizacijama. Ostali nisu njima obuhvaćeni – primjećuje Torjanac. Stoga će se reaktivirati Ogranak samostalnih umjetnika pri Hrvatskom društvu dramskih umjetnika kako bi se iznijeli konkretni prijedlozi odnosno kriteriji za dobivanje pomoći koji će biti solidarni i jednaki za sve samostalne umjetnike i neumjetničke profesije, poručuje Torjanac.

– Cijeli nezavisni kulturni sektor broji svega nekoliko tisuća ljudi, to ne bi smjela biti populacija oko koje se lome koplja. Mjere pomoći za te ljude kap su u moru već osiguranih pomoći drugim profesijama. Nezavisni kulturni sektor je dio kulture koji privređuje i koji za samo dva posto od ukupnog budžeta kulture stvara nevjerojatnih pedeset posto programa. Dakle, stvara novu vrijednost i na jednu kunu stvara do deset kuna ili više, zapošljava ljude i samo poreza i prireza uplati u proračun pet i više puta nego što dobije subvencija – tvrdi Torjanac.

U Ministarstvu su svjesni brojnih nagomilanih problema neovisnog sektora, ali i ljudi koji u tom sektoru djeluju, a nisu nigdje registrirani, nisu porezni obveznici i zapravo ne postoje u sustavu. Stoga razmišljaju i o sufinanciranju njihovog djelovanja online, kako bi preživjeli barem ovaj prvi nalet krize čije bi posljedice i ne samo za kulturu mogle biti katastrofalne.

“Vašim mjerama došlo je do podjele samostalnih umjetnika na tri kategorije: na one koji će dobiti tri isplate od 1625,00 kn mjesečno, na one koji će dobiti tri isplate od 3250,00 kn neto mjesečno, te na one koji neće biti obuhvaćeni ovim mjerama. Svi članovi Upravnog odbora HZSU i svi samostalni umjetnici koji su nam se javili nakon objavljivanja mjera protiv su podjela, pogotovo onih prema financijskim kriterijima jer svi samostalni umjetnici imaju jednak koeficijent (0.8) kao osnovicu za izračun mirovinskih uplata i svi su svoj status samostalnog umjetnika stekli prema istom kriteriju – zamjetnom doprinosu hrvatskoj kulturi. Ne možemo prihvatiti podjelu na one manje ili više važne ili vrijedne umjetnike, kao ni na one koji više ili manje zarađuju. Uz to, članak 69. kao i drugi članci Ustava jamče nam zaštitu u ovom teškom razdoblju za Republiku Hrvatsku”, piše u pismu koje su ministrici kulture uputili članovi Upravnog odbora HZSU.

“Uspostavljeni kriteriji ni na koji način ne osporavaju zamjetan doprinos hrvatskoj kulturi svih samostalnih umjetnika, već su nužan pokazatelj visine nadoknade s obzirom na intenzitet umjetničkog djelovanja u proteklom razdoblju. Ovim putem apeliram na vas da u ovim teškim i izvanrednim okolnostima pokažemo solidarnost te da omogućimo provedbu jednakopravnih kriterija na razini svih djelatnosti u Hrvatskoj”, odgovorila je Upravnom odboru HZSU ministrica Nina Obuljen Koržinek, rekavši da je već prvi dan Ministarstvo kulture zaprimilo veliki broj prijava samostalnih umjetnika za potpore od 1625, odnosno 3250 kuna.