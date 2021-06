U Trilj ovo ljeto dolazi svjetska blues legenda Big Daddy Wilson

Nakon što je prošle godine epidemija koronavirusa odgodila četvrto izdanje Thrill Blues Festivala, ove godine ponovno će se svirati u Gradskom parku u Trilju na samoj obali rijeke Cetine. Četvrti Thrill Blues Festival održava se 2. i 3. srpnja.

Prije dvije godine festival je pratilo 4000 ljudi, a ove godine će se održati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera koje će biti na snazi. Headliner festivala cijenjeni je američki blues glazbenik Big Daddy Wilson čije pjesme na YouTubeu imaju milijunsku gledanost. Big Daddy Wilson dosad je objavio osam albuma i nastupao na prestižnim festivalima po cijelom svijetu. Big Daddy je iz Sjeverne Karoline otišao krajem sedamdesetih u Njemačku gdje je služio vojni rok. Nakon završetka vojske ostao je živjeti u Njemačkoj i svirati ono što mu je u krvi – blues. U Trilju nastupa u pratnji talijanskog blues benda The Goosebumps Brothers, s kojim surađuje posljednjih nekoliko godina.

Iz Francuske na Thrill Blues Festival ove godine dolazi Same Shooter Plays Again s repertoarom pjesama Alberta i Freddyja Kinga. Iz Slovenije stižu The Wacky Blues Professors, a 4 Hombres & Flowery predstavljaju susjednu BiH. Na pozornici festivala nastupit će i domaći Sunnysidersi te promovirati hvaljeni album “The Bridges”. Kao i svake godine, tu su i cetinski domaćini D’Bluz i Ozon.

Posebni gost festivala ove godine jedan je od najcjenjenijih svjetskih blues-novinara, Grk Michael Limnios, koji će u sklopu multimedijalnog dijela festivala održati sat blues-priča i legendi. Program koji se održava prvog dana festivala uključuje i edukativnu radionicu “Blues at School” za najmlađe, promociju i kušanje čokoladne ploče “The Bridges”, promociju CD-a Pop-rock škole i “Welcome Jam” svrku na kojoj će gosti festivala svirati u raznim kombinacijama.